Trump stiže u Irsku uz velike mjere osiguranja: Policija pripremila i vodene topove

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi sletjeti u Irsku u subotu ujutro u jeku onoga što je opisano kao jedna od najvećih sigurnosnih operacija koje je irska policija do sada provela.

Trump će sudjelovati na susretima u glavnom gradu Irske, Dublinu, kao i u svom golf-odmaralištu u Doonbegu u okrugu Clare, koje je domaćin natjecanja Irish Open.

Irski premijer Micheal Martin izjavio je da se raduje što će ugostiti Trumpa u Irskoj i što će "raspraviti o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa i potvrditi snažne ekonomske, kulturne i međuljudske veze između Irske i Sjedinjenih Država".

"Njegov posjet dolazi tijekom iznimnog sportskog ljeta za Irsku i Sjedinjene Države, a Irish Open ovoga vikenda u resortu Trump International Doonbeg bit će prikladan završetak izvanredne sportske sezone, te se nadam da ćemo u nedjelju vidjeti irskog pobjednika kako podiže trofej“, dodao je.

Očekuje se da će se Trump sastati s predsjednicom Catherine Connolly, dugogodišnjom kritičarkom američkog predsjednika, u njezinoj službenoj rezidenciji Aras an Uachtarain u dublinskom Phoenix Parku, nakon čega slijedi susret s Martinom na obližnjem imanju Farmleigh.

Također će prisustvovati nizu događanja u Deerfieldu, rezidenciji američkog veleposlanika u Irskoj.

Planirano je i nekoliko prosvjeda protiv Trumpova posjeta.

Načelnik irske policije Justin Kelly rekao je da će se mirni prosvjedi omogućiti u najvećoj mogućoj mjeri, ali da neće biti "nikakve tolerancije" prema remećenju javnog reda i mira ili pokušajima utjecaja na "ključna kretanja" američkog predsjednika.

"Imamo snažne policijske planove. Uhitit ćemo i kazneno goniti one koji počine kaznena djela", rekao je, dodajući da će vodeni topovi biti "u pripravnosti", no izrazio je nadu da neće biti potrebni.

Zamjenik irskog premijera, Simon Harris, dočekat će Trumpa kada u subotu rano ujutro izađe iz zrakoplova Air Force One u zračnoj luci u Dublinu.

Govoreći uoči tog trenutka, Harris je kazao kako ovaj posjet pruža "priliku za obilježavanje i promišljanje o dubokim i trajnim vezama između Irske i Sjedinjenih Država".

"Radujem se što ću ponovno dobiti priliku susresti se s predsjednikom Trumpom nakon kratkog sastanka na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku prošle godine", rekao je.

"Irska i SAD imaju duboke i trajne političke, ekonomske, kulturne i povijesne veze koje nadilaze administracije s obje strane Atlantika."

Harris je istaknuo da će Trumpov posjet biti prilika za irsku Vladu da stupi u sadržajne razgovore, budući da SAD ostaje najveći trgovinski i investicijski partner Irske.

"Više od 900 američkih tvrtki izravno zapošljava 245 tisuća ljudi u Irskoj, dok gotovo 800 irskih tvrtki u SAD-u izravno zapošljava više od 200 tisuća ljudi", kazao je.