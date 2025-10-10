Obavijesti

Trump traži da Španjolce izbace iz NATO saveza: 'Nazovite ih i saznajte zašto zabušavaju...'

Trump traži da Španjolce izbace iz NATO saveza: 'Nazovite ih i saznajte zašto zabušavaju...'
Podsjetimo, članice NATO-a obećale su još u lipnju kako će znatno povećati vojne izdatke – na pet posto bruto domaćeg proizvoda. Španjolci su to odbili...

Morat ćete početi razgovarati sa Španjolskom. Morate ih nazvati i saznati zašto zabušavaju. Nemaju opravdanja da to ne učine, ali to je u redu. Iskreno, možda biste ih trebali izbaciti iz NATO-a, rekao je američki predsjednik Donald Trump na sastanku u Ovalnom uredu s čelnikom druge najnovije članice NATO-a, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom.

Reuters piše kako se Trump naljutio jer je španjolski premijer Pedro Sanchez rekao kako se Španjolska neće obvezati na povećanje vojnih izdataka.

Podsjetimo, članice NATO-a obećale su još u lipnju kako će znatno povećati vojne izdatke – na pet posto bruto domaćeg proizvoda. To je od njih tražio upravo Trump koji zahtjeva da europske NATO članice više troše na vlastut obranu.

NATO, podsjetimo, najviše financira SAD. 

