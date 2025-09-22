Obavijesti

News

Komentari 0
RUSI UPADAJU U NATO ČLANICE

SAD: Branit ćemo svaki pedalj NATO teritorija. Rusija treba prestati s opasnim ponašanjem

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD: Branit ćemo svaki pedalj NATO teritorija. Rusija treba prestati s opasnim ponašanjem
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Želim iskoristiti ovu prvu priliku da ponovim i naglasim da će Sjedinjene Države i naši saveznici braniti svaki pedalj teritorija NATO-a, kazao je američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz...

Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak potvrdile da će braniti teritorij NATO od upada nakon što je Rusija više puta povrijedila zračni prostor europskih članica saveza.

"Sjedinjene Države stoje uz svoje saveznike u NATO-u suočene s ovim narušavanjima zračnog prostora, a ja želim iskoristiti ovu prvu priliku da ponovim i naglasim da će Sjedinjene Države i naši saveznici braniti svaki pedalj teritorija NATO-a", kazao je američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz na izvanrednom sastanku Vijeća sigurnosti UN-a u New Yorku.

PROTIVI SE SANCHEZU Milanović protiv ideje da ruske i izraelske sportaše isključuju s natjecanja, komentirao i carine
Milanović protiv ideje da ruske i izraelske sportaše isključuju s natjecanja, komentirao i carine

Rusija bi hitno trebala prestati s takvim opasnim ponašanjem, rekao je novoimenovani veleposlanik.

"Očekujemo od Rusije da traži načine za deeskalaciju, a ne da riskira proširenje (sukoba)", dodao je Waltz.

Istaknuo je da je američki predsjednik Donald Trump uložio ogromnu količinu vremena i truda kako bi okončao "grozan" rat između Rusije i Ukrajine. Rusija bi trebala izravno pregovarati s Ukrajinom radi zaustavljanja sukoba, kazao je Waltz.

NAPADI NE PRESTAJU Natovo odlučno - možda, dok Putin testira spremnost i živce
Natovo odlučno - možda, dok Putin testira spremnost i živce

Estonija je u petak objavila da su tri ruska borbena zrakoplova 12 minuta narušavala njen zračni prostor. Rusija odbacuje estonsko izvješće o događaju.

Velik broj ruskih bespilotnih letjelica je tjedan dana ranije ušao u poljski zračni prostor tijekom ruskog zračnog napada na Ukrajinu.

ZABRANA LETA Dr. Tadić za 24sata: Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke. Ako ih Rusi pogode...
Dr. Tadić za 24sata: Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke. Ako ih Rusi pogode...

Poljska i njeni saveznici u NATO-u su po prvi put oborili dio dronova, pri čemu su krhotine kasnije pronađene u istočnom i središnjem dijelu zemlje. Nijedna zasad nije klasificirana kao opasna.

Rumunjska je također zabilježila ulazak ruskog drona u svoj zračni prostor. Poljska, Estonija i Rumunjska su članice NATO-a.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Misterij ubojstva Zeca: Bili su uvjereni da su izveli savršeni zločin. Evo što ih je odalo...
UBOJSTVO TONYJA GERARDA

Misterij ubojstva Zeca: Bili su uvjereni da su izveli savršeni zločin. Evo što ih je odalo...

Dubrovčanina (58) ubili su kako bi prodali njegov lokal u Dubrovniku. Za njegovu smrt sudi se bračnom paru iz Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025