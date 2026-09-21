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Trump traži kraj napada na ruske rafinerije, Zelenski dao uvjet: 'Želimo deeskalaciju...'

Piše HINA,
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Trump traži kraj napada na ruske rafinerije, Zelenski dao uvjet: 'Želimo deeskalaciju...'
Foto: Ahmed Zakot
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Zelenski je naglasio kako će deeskalacija sukoba biti moguća samo ako prestanu napadi na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu, dok Trump poziva na kraj rata koji uzrokuje globalnu nestašicu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun napada na rusku naftnu industriju uoči planiranog susreta dvojice čelnika u New Yorku. "Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji, što će s naše strane dovesti do odgovarajućih koraka deeskalacije", napisao je Zelenski u ponedjeljak na platformi X u odgovoru na Trumpovu objavu na njegovoj platformi Truth Social.

Trump je napisao da je Rusija tijekom rata "nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva". Velik dio ruskih rafinerija uništen je u eksplozijama i izvan je pogona, napisao je.

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"Ovaj smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti", poručio je.

Prije više od tjedan dana Trump je pozvao Zelenskoga da obustavi napade na ruske rafinerije, okrivivši ga za globalnu nestašicu dizela.

Susret Trumpa i Zelenskoga navodno je predviđen za utorak na rubu Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

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