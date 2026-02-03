Obavijesti

SUKOB OKO FINANCIRANJA

Trump traži milijardu dolara odštete od Sveučilišta Harvard

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Trumpova administracija u prosincu se žalila na sudsku presudu u kojoj je utvrđeno da je nezakonito ukinula više od 2 milijarde dolara potpora dodijeljenih Harvardu i da više ne može prekinuti financiranje istraživanja za to prestižno sveučilište

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak kasno navečer da njegova administracija traži milijardu dolara odštete od Sveučilišta Harvard.

"Sada tražimo milijardu dolara odštete i ne želimo imati ništa više sa Sveučilištem Harvard u budućnosti", rekao je u objavi na mreži Truth Social, ne navodeći kakvu je konkretnu štetu Sveučilište prouzročilo.

Trumpova administracija u prosincu se žalila na sudsku presudu u kojoj je utvrđeno da je nezakonito ukinula više od 2 milijarde dolara potpora dodijeljenih Harvardu i da više ne može prekinuti financiranje istraživanja za to prestižno sveučilište.

Harvard je u središtu šire kampanje administracije da putem saveznog financiranja prisili američka sveučilišta na promjene, za koja Trump tvrdi da su prožeta antisemitizmom i „radikalno lijevim“ ideologijama.

Trump je prošle godine izjavio da je njegova administracija blizu dogovora s Harvardom koji bi uključivao isplatu od 500 milijuna dolara od sveučilišta, nakon višemjesečnih pregovora o školskim politikama.

