Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI POTEZ

Trump traži odštetu od Irana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump traži odštetu od Irana
Foto: Evelyn Hockstein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je u ponedjeljak buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom isplatom odštete, nakon sličnih zahtjeva koje je ranije iznio Teheran

Trump je zatražio da Iran plati odštetu „za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojima bombama postavljenim uz ceste i u brojnim sukobima”, napisao je na svojoj platformi Truth Social. Obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, rekao je Trump.

Trump je također proglasio Iran odgovornim za napad na američki razarač USS Cole te je ustrajao na tome da Teheran mora obeštetiti obitelji žrtava.

Bombaši samoubojice ubili su 17 vojnika na razaraču USS Cole u jemenskoj lučkom gradu Adenu 2000. godine. Prema istrazi FBI-ja, članovi terorističke mreže Al-Kaide planirali su i izveli taj napad.

BITKA NA VIŠE POLJA Trumpova popularnost nikad niža, a do međuizbora su samo tri mjeseca. Ovo su tri ishoda
Trumpova popularnost nikad niža, a do međuizbora su samo tri mjeseca. Ovo su tri ishoda

U daljnjoj objavi Trump je zatražio da se Iran smatra odgovornim i „za štetu i smrt prouzročenu narodima Libanona, Sirije, Jemena i Pojasa Gaze”.

„Uputio sam svoje predstavnike da to čvrsto unesu u sve buduće pregovore”, naglasio je Trump. Pritom nije iznio nikakve pojedinosti o iznosu odštete koju bi Teheran trebao platiti.

NEMA POMAKA Izrael odbacio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu: 'Ne odlazimo dok se Hamas ne razoruža'
Izrael odbacio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu: 'Ne odlazimo dok se Hamas ne razoruža'

Prema izvješćima iranskih medija, iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost prethodno je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca uvjetovalo ustupcima SAD-a i njegovih saveznika.

Osim prekida svih američkih prijetnji Islamskoj Republici, ukidanja pomorske blokade iranskih luka i povlačenja američkih snaga iz regije, Teheran je zatražio potpunu financijsku odštetu za ratnu štetu.

Iran je te zahtjeve ranije postavio kao uvjete za pregovore sa SAD-om.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena
TOMISLAV KLAUŠKI

Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena

Kao što šute HDZ i njegovi internetski botovi, tako o ekocidu u Gospiću upadljivo šute svi oni dežurni domoljubi koji su huškanje protiv manjina i stranaca pretvorili u prijetvornu manifestaciju ljubavi prema domovini.
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'
MUKA U KAŠTELIMA

FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'

Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026