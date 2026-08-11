Trump traži odštetu od Irana

Trump je zatražio da Iran plati odštetu „za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojima bombama postavljenim uz ceste i u brojnim sukobima”, napisao je na svojoj platformi Truth Social. Obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, rekao je Trump.

Trump je također proglasio Iran odgovornim za napad na američki razarač USS Cole te je ustrajao na tome da Teheran mora obeštetiti obitelji žrtava.

Bombaši samoubojice ubili su 17 vojnika na razaraču USS Cole u jemenskoj lučkom gradu Adenu 2000. godine. Prema istrazi FBI-ja, članovi terorističke mreže Al-Kaide planirali su i izveli taj napad.

U daljnjoj objavi Trump je zatražio da se Iran smatra odgovornim i „za štetu i smrt prouzročenu narodima Libanona, Sirije, Jemena i Pojasa Gaze”.

„Uputio sam svoje predstavnike da to čvrsto unesu u sve buduće pregovore”, naglasio je Trump. Pritom nije iznio nikakve pojedinosti o iznosu odštete koju bi Teheran trebao platiti.

Prema izvješćima iranskih medija, iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost prethodno je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca uvjetovalo ustupcima SAD-a i njegovih saveznika.

Osim prekida svih američkih prijetnji Islamskoj Republici, ukidanja pomorske blokade iranskih luka i povlačenja američkih snaga iz regije, Teheran je zatražio potpunu financijsku odštetu za ratnu štetu.

Iran je te zahtjeve ranije postavio kao uvjete za pregovore sa SAD-om.