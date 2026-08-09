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NEMA POMAKA

Izrael odbacio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu: 'Ne odlazimo dok se Hamas ne razoruža'

Piše HINA,
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Izrael odbacio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu: 'Ne odlazimo dok se Hamas ne razoruža'
Foto: Evelyn Hockstein
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Izrael je odbacio plan od 15 točaka za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa i neće se povući dok se Hamas u potpunosti ne razoruža, rekao je u nedjelju premijer Benjamin Netanyahu

Izrael ne prihvaća dokument od 15 točaka, rekao je Netanyahu na sjednici vlade u Jeruzalemu. "IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža", dodao je, misleći na Izraelske obrambene snage.

Istaknuo je da se to odnosi na svo oružje, a ne samo na teško naoružanje.

Trump je prošli mjesec najavio "monumentalni korak prema trajnom miru i sigurnosti" nakon što je Hamas rekao da je prihvatio plan razoružanja Hamasa i ostalih naoružanih grupa u Gazi, o kojemu su se i Izrael i Hamas dogovorili prošle godine i koji je započeo primirjem.

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Trump je rekao da je Hamas, koji je vladao Gazom gotovo dvadeset godina prije nego što je napao Izrael 7. listopada 2023. te tako potaknuo sukob u Gazi, pristao položiti oružje.

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Hamas je predaju teškog naoružanja uvjetovao s nekoliko zahtjeva, uključujući povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze i uspostavu palestinske države.

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