'NISAM ZNAO'

Trump tvrdi da mu Netanyahu nije javio za napad u Kataru

Piše HINA/24sata,
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Izrael je u utorak pokušao zračnim udarom u Kataru ubiti političke vođe Hamasa, čime je dodatno pojačao svoje vojne operacije na Bliskom istoku

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije unaprijed obavijestio o izraelskom napadu u Kataru prošlog tjedna, to je rekao nakon što je Axios izvijestio da je Trump ipak bio upozoren neposredno prije udara.

Trumpova administracija navela je da je obavijest stigla tek nakon što su rakete već bile u zraku, što Trumpu nije ostavljalo priliku da se usprotivi. Axios je, pozivajući se na izraelske dužnosnike, izvijestio kako je Bijela kuća znala ranije, iako bi vremenski okvir za sprječavanje napada bio vrlo kratak.

Izrael je u utorak pokušao zračnim udarom u Kataru ubiti političke vođe Hamasa, čime je dodatno pojačao svoje vojne operacije na Bliskom istoku. Napad je naišao na široku osudu na Bliskom istoku i izvan njega, uz upozorenja da bi mogao dodatno eskalirati napetosti u regiji.

KATAR Kako je Izrael isplanirao napad koji je razbjesnio Amerikance?
Kako je Izrael isplanirao napad koji je razbjesnio Amerikance?

Trump je ranije rekao da nije bio uključen u izraelsku odluku o napadu na Katar.

U ponedjeljak je upitan je li ga Netanyahu osobno upozorio da će Izrael napasti Hamasove čelnike u Kataru. „Ne, ne, nisu“, odgovorio je Trump.

