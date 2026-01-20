Obavijesti

News

PRIMIRJE U GAZI

Trump u Davosu osniva Odbor za mir, pozvane i Hrvatska i EU

Foto: Reuters

Novo tijelo trebalo bi nadzirati primirje u Gazi, ali u Europi strahuju da Trump stvara alternativu Ujedinjenim narodima

Bijela kuća priopćila je da će predsjednik Donald Trump u čatvrtak u Davosu utemeljiti svoj Odbor za mir, izvorno osmišljen kao dio provedbe primirja u Gazi koje je postignuto uz posredovanje SAD-a.

Trump će potpisati Povelju Odbora za mir u četvrtak u 10:30 sati na marginama Svjetskog ekonomskog foruma.

Trumpovo obraćanje na forumu, koji se održava svake godine u tom švicarskom alpskom odmaralištu, predviđeno je za srijedu poslijepodne.

U Trumpov odbor, po dosad poznatim informacijama, pozvano je pedesetak zemalja, ključujući Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo, pozvani su i ruski predsjednik Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.

Među pozvanima su i Hrvatska i Europska komisija. 

Europske zemlje dosad su s oprezom reagirale na ideju Trumpova Odbor za mir. 

Tijelo bi se, između ostalog, usredotočilo na obnovu razorenog Pojasa Gaze, nadzor nad primirjem između Izraela i Hamasa, kao i nad radom odbora palestinskih tehnokrata zaduženih za upravljanje javnim uslugama.

Odbor za mir izvorno je bio dio druge faze Trumpova mirovnog plana za Gazu.

Sada pak postoje naznake da Sjedinjene Države žele znatno proširiti svoje ovlasti na promicanje stabilnosti i rješavanje sukoba diljem svijeta.

No postoji i bojazan da je Trumpova namjera zapravo osnivanje konkurentske organizacije Ujedinjenim narodima, koje je više puta opisao kao nefunkcionalne.

