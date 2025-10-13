Trump posjetio Izrael pa otišao u Egipat na mirovni samit: 'Bolna noćna mora je gotova'

Američki predsjednik Donald Trump je izraelskim zastupnicima u ponedjeljak rekao da je "duga i bolna noćna mora napokon gotova" nakon što je posredovao u sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, prenose agencije. Nakon obraćanja avionom je otišao na mirovni samit u Egipat.

U prvom obraćanju američkog predsjednika izraelskom parlamentu Knessetu od 2008., Trump je rekao da ovaj ponedjeljak predstavlja "trenutak kada se sve počelo mijenjati nabolje" na Bliskom istoku.

Govor je održao nakon što je ranije u ponedjeljak Hamas oslobodio posljednjih 20 živućih talaca koje je držao u Pojasu Gaze, a Izrael pušta na slobodu 250 palestinskih zatvorenika i još 1700 drugih Palestinaca uhićenih tijekom dvogodišnjih vojnih operacija u Gazi.

Uz skandiranje zastupnika "Trump, Trump, Trump", američki predsjednik je kazao da se regija suočava s "povijesnim početkom novog Bliskog istoka".

To podsjeća na riječi koje je koristio kada je Izrael potpisao povijesne sporazume s nekoliko arapskih zemalja za vrijeme njegova prvog predsjedničkog mandata.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

"Napokon, ne samo za Izraelce, već i Palestince, duga i bolna noćna mora je napokon gotova", istaknuo je Trump.

Primirje kojem je posredovao bilo je "najzahtjevnije postignuće od svih, možda ikada", rekao je američki predsjednik i sugerirao da će mu sada u središtu biti okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Trump je otkrio neke pojedinosti svojih nedavnih razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, rekavši da je smatrao da izraelska vojna kampanja u Gazi postaje "loša" i "usijana".

Trumpov govor je nakratko prekinut kada je oporbeni parlamentarac podigao papir na kojem je pisalo "Priznajte Palestinu". Najmanje jedna osoba je potom udaljena iz dvorane.

Trumpa je u parlamentu najavio Netanyahu koji mu je zahvalio na solidarnosti s Izraelom. Trump je bio "najveći prijatelj" kojeg je Izrael ikada imao u Bijeloj kući, rekao je Netanyahu.

"Sve se promijenilo" u američkim stavovima spram izraelske vojne kampanje u Gazi kada je Trump ponovo izabran za američkog predsjednika prošle godine, dodao je.

Izraelski premijer je zahvalio Trumpu na njegovoj "ustrajnoj pomoći" u osiguravanju povratka preostalih talaca, dijela skupine od 251 ljudi koje je Hamas oteo tijekom svog napada na jug Izraela 7. listopada 2023.

Trump je također pohvalio Netanyahua, rekavši: "S njim nije uvijek najlakše imati posla, ali to je ono što ga čini velikim".

Primirje u Gazi je stupilo na snagu u petak ujutro nakon što su Izrael i Hamas pristali na prvu fazu Trumpovog mirovnog plana od 20 točaka. O idućim fazama tek treba pregovarati.

Trump je rekao da će se prekid vatre održati, a da će "mirovni odbor" kojeg će on predvoditi ubrzo biti uspostavljen radi upravljanja palestinskom obalnom enklavom.

Foto: Chip Somodevilla/REUTERS

U svom obraćanju parlamentu, Netanyahu je rekao da je "predan ovom miru".

U Knessetu su pored Trumpa bili i drugi ključni američki dužnosnici, uključujući državnog tajnika Marca Rubia i ministra obrane Petea Hegsetha.

Imena posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta i savjetnika Jareda Kushnera su naišla na posebno glasno klicanje izraelskih zastupnika zbog njihovih posredničkih uloga u postizanju primirja. S Kushnerom je bila i njegova supruga Ivanka Trump, kći Donalda Trumpa.

Dio zastupnika je nosio crvene bejzbol kape na kojima je, umjesto Trumpova poznatog slogana "Učinimo Ameriku ponovo velikom", pisalo "Trump, predsjednik mira".

Predsjednik parlamenta je Trumpu rekao da "nitko" više od njega ne zaslužuje Nobelovu nagradu za mir iduće godine.

No, neki izraelski zastupnici koji žele da se rat u Gazi nastavi, nisu bili prisutni.