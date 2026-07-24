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Trump ugostio prvake MLB-a u Bijeloj kući, na dar dobio dres i prsten: 'Moram li ovo prijaviti?'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Trump ugostio prvake MLB-a u Bijeloj kući, na dar dobio dres i prsten: 'Moram li ovo prijaviti?'
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Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
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Drugu godinu zaredom američki predsjednik Donald Trump je u Bijeloj kuću ugostio pobjednike Svjetske serije MLB-a Los Angeles Dodgerse

"Oduševljen sam što mogu reći dobrodošli natrag u Bijelu kuću. Čestitam svima na ovom povijesnom putovanju, ovom sjajnom putovanju na kojem se nalazite," rekao je predsjednik Donald Trump na okupljanju u Rose Gardenu.

"Oni su prvaci i jednostavno su nevjerojatni, i ne bi me iznenadilo da ih ponovno vidim," dodao je.

Dodgersi su se zaustavili u Bijeloj kući tijekom slobodnog dana između serija u Philadelphiji i New Yorku. Predsjednik i suvlasnik Dodgersa Mark Walter zahvalio je Trumpu na domaćinstvu i istaknuo postignuće organizacije u osvajanju uzastopnih naslova Svjetske serije, podvig koji nije postignut više od 30 godina.

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Dodgersi kod Trumpa VIDEO
Dodgersi kod Trumpa | Video: 24sata/Reuters

"Napravili smo nešto što nije učinjeno više od 30 godina, osvojili smo uzastopne naslove prvaka Svjetske serije, a sada idemo na trostruki uspjeh," rekao je Walter poklonivši predsjedniku Trumu dres Dodgersa s brojem 47 i prsten prvaka Svjetske serije.

U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

"Moram li ovo prijaviti? Ne želim ovo prijaviti," rekao je Trump diveći se prstenu. "Prekrasno je. Hvala vam puno."

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Walter je odgovorio: "Na njemu je tvoje ime."

Većina igrača Dodgersa bila je na događaju, uključujući zvijezde Shoheija Ohtanija, Freddieja Freemana, Yoshinobua Yamamota i Maxa Muncyja.

U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Mookie Betts je novinarima rekao da njegova odluka da preskoči događaj nije politički motivirana, već da je želio provesti slobodan dan sa svojom obitelji. Enrique Hernandez, kritičar Trumpove imigracijske politike, bio je odsutan, baš kao i Will Smith, koji je ozlijeđen.

Bejzbolske ekipe dolaze u Bijelu kuću od 1869. godine, kada je predsjednik Ulysses S. Grant bio domaćin Cincinnati Red Stockingsima. Bili su prva potpuno profesionalna ekipa koja je posjetila Bijelu kuću i te sezone ostali su neporaženi, iako Svjetska serija nije osnovana u svom modernom obliku sve do 1903. godine.

U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

U SAD je običaj da sportske ekipe nakon osvojenih naslova dolaze u posjet Bijeloj kući. Međutim, za vrijeme prvog i drugog mandata Donalda Trumpa bilo je klubova i igrača koji su odbili posjetiti Bijelu kuću zbog prigovora na administraciju.

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