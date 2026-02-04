Trump ugrožava savezništva, a Kina se zadovoljno smješka

Dok američki predsjednik Donald Trump razara dugogodišnja savezništva svojom nepredvidivom vanjskom politikom koja uključuje prijetnje preuzimanjem kontrole nad Grenlandom i sve žešći sukob s Kanadom, on također stvara značajnu priliku za Kinu.

Dovoljno je pogledati niz zapadnih lidera koje je Xi Jinping posljednjih tjedana primio s ciljem resetiranja odnosa ili produbljivanja suradnje s drugom najvećom svjetskom ekonomijom, piše CNN.

Među tim posjetiteljima su i čelnici nekih od najbližih tradicionalnih američkih saveznika: britanski premijer Keir Starmer i kanadski guverner Mark Carney prošlog mjeseca, kao i finski premijer Petteri Orpo, član NATO-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je Kinu u prosincu, dok se očekuje dolazak njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Foto: Sean Kilpatrick

S gledišta Pekinga, taj popis predstavlja snažan znak da era razgovora o ekonomskoj separaciji od Kine jenjava, te da zapadni lideri konačno vide Kinu kao pouzdanog partnera – za razliku od SAD-a pod Trumpom.

Posjetitelji su hvalili odnose s Kinom kao ključne za međunarodnu stabilnost ili vlastitu nacionalnu sigurnost – što je daleko od ranije prevladavajuće ortodoksije među liderima G7 da je Kina izazov za međunarodni poredak temeljen na pravilima. U širim razgovorima, primjerice na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, zapadni lideri otvoreno priznaju da je poredak poduprt od SAD-a nakon 1945. godine u opadanju – stav koji nije potpuno odvojen od kineskog gledišta.

„Europska unija je doista bila zastrašena od strane SAD-a i prirodno je tražiti vanjsku podršku kada ste pritiskani. Zato je Europa zapravo otvorena ideji jačanja veza s Kinom“, rekao je Jin Canrong, stručnjak za međunarodne odnose na Renmin sveučilištu u Pekingu, u nedavnoj analizi.

Foto: CHINA DAILY

Kineski mislioci vanjske politike nisu pod iluzijom da će američki saveznici potpuno zanemariti svoje dugotrajne brige o Kini – od trgovine, ljudskih prava do sigurnosti – niti da će se naglo okrenuti Pekingu na štetu veza s Washingtonom.

No dok Xi nastavlja gurati prema svijetu naklonjenom Kini, Peking je svjestan velikih potencijalnih koristi od tog seizmičkog pomaka. To je posebno važno u osiguravanju ciljeva dominacije u visokoj tehnologiji, širenju globalne trgovine, utjecaja i vojne moći, uz manji otpor. Nedavna diplomatska „parada“ u kineskoj prijestolnici već je bila prilika za obnovu odnosa s ključnim zapadnim ekonomijama.

Carney je tijekom posjeta – prvog kanadskog premijera u Kini od 2017. – ublažio stroge carine na kineske električne automobile koje je Kanada uvela u skladu sa SAD-om, u zamjenu za olakšavanje barijera za kanadske poljoprivredne proizvode. Separatno, Peking i Europska unija su prošlog mjeseca postigli dogovor da carine na kineske električne automobile zamijene obvezama prodaje po minimalnim cijenama – čime se ublažila dugogodišnja napetost vezana uz zabrinutost Europe da bi umjetno jeftini automobili iz Kine mogli devastirati domaću automobilsku industriju. Starmer, tijekom prve posjete britanskog lidera u osam godina, pohvalio je poslovne prilike u Kini za UK, nekoliko dana nakon što je njegova vlada odobrila planove da Kina izgradi kontroverznu „mega“ ambasadu blizu londonskog financijskog distrikta.

„Realizam“ je prisutan u nedavnoj diplomaciji europskih lidera prema Kini, prema Steveu Tsangu, direktoru SOAS China Instituta u Londonu. Nepovjerenje prema Kini ostaje duboko, posebno zbog kineske potpore ruskim ratnim naporima u Ukrajini, ... ali europske države ne mogu ignorirati Kinu, pogotovo kad SAD s njihove perspektive djeluje „razuzdano“.

Europske vlade su posljednjih godina pojačale nadzor uloga Kine u sektorima poput telekomunikacija, kritične infrastrukture i obrazovanja – te slijedile smjernice SAD-a u ograničavanju prodaje napredne poluvodičke tehnologije zbog nacionalne sigurnosti.

Također su sve više zabrinute zbog ogromnog kineskog trgovinskog viška i rade na načinima zaštite svojih industrija, od kojih neke, kažu analitičari, suočavaju egzistencijalnu prijetnju zbog priljeva snažno subvencioniranih kineskih proizvoda. (Macron je tijekom prosinačkog posjeta Kini rekao da je prijetio EU carinama ako se trgovinski višak ne riješi.) Ostaje za vidjeti koliko su EU i njezine članice spremne umanjiti ove zabrinutosti ili preusmjeriti svoje politike prema Kini (koju blok opisuje kao „ekonomskog konkurenta i sustavnog rivala“), čak i suočene s Trumpovim povremenim prijetnjama carinama i uznemiravanjem NATO-a.

Europski lideri, uključujući Starmera, koji je prije Trumpove izborne pobjede zagovarao jače veze UK-Kina, inzistiraju da to ne mora biti na štetu sigurnosti. EU čini se da nastavlja oprezno djelovati: prošlog mjeseca objavila je novi prijedlog za postupno uklanjanje komponenti i opreme od „rizičnih“ dobavljača u kritičnim sektorima, što se očekuje da će pogoditi kineskog telekom div Huawei, nakon što je krajem prošle godine pojačala pregled stranih ulaganja. Rješavanje trgovinskog viška i smanjenje ovisnosti o kineskim kritičnim mineralima također ostaje visoko na EU agendi.