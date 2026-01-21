Obavijesti

Trump: Ujedinjeni narodi nikad nisu ostvarili svoj potencijal

Trump: Ujedinjeni narodi nikad nisu ostvarili svoj potencijal
Foto: Nathan Howard

Sada postoje naznake da Sjedinjene Države žele znatno proširiti mandat odbora iz Gaze na promicanje stabilnosti i rješavanje sukoba diljem svijeta.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je ponovno kritizirao Ujedinjene narode, rekavši da ne ostvaruju svoj potencijal.

"UN jednostavno nije bio od velike pomoći", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. "Veliki sam obožavatelj potencijala UN-a, ali on nikada nije ostvario svoj potencijal".

"Vjerujem da morate pustiti UN da nastavi s radom, jer je potencijal toliko velik", rekao je kada su ga pitali želi li zamijeniti UN svojim Odborom za mir, pokrenutim kao dio primirja koje su posredovale SAD između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas.

"UN trebao riješiti svaki od ratova koje sam ja riješio. Nikad nisam išao k njima. Nikad nisam ni pomislio da idem k njima. Trebali bi biti u stanju riješiti te ratove. Ne rješavaju", kazao je Trump.

Republikanski predsjednik više je puta tvrdio da je njegova administracija okončala osam ratova u prvoj godini njegovog drugog predsjedničkog mandata i da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir za svoj trud.

Odbor za mir izvorno je pokrenut kao dio mirovnog plana za Pojas Gaze u kojem su posredovale SAD, a tijelo bi trebalo nadzirati prijelaznu vladu.

Diplomati koji su vidjeli povelju odbora rekli su za Dpa da je to neskriveni izazov UN-u koji je Trump više puta kritizirao kao nefunkcionalan.

Sada postoje naznake da Sjedinjene Države žele znatno proširiti mandat odbora iz Gaze na promicanje stabilnosti i rješavanje sukoba diljem svijeta.

Nacrt povelje predviđa da će Trump predsjedavati vijećem odbora i da samo šefovi država i premijeri koje on pozove mogu biti članovi.

