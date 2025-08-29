Obavijesti

NOVA ODLUKA

Trump ukinuo zaštitu Kamali
Trumpova protukandidatkinja trenutačno se priprema na turneju na kojoj će predstaviti svoje memoare nazvane '107 dana'.

Američki predsjednik Donald Trump ukinuo je zaštitu Kamali Harris, bivšoj potpredsjednici i njegovoj protukandidatkinji na izborima 2024., prenosi CNN u petak. 

Potpredsjednici u pravilu imaju šest mjeseci zaštite sigurnosnih službi nakon što napuste funkciju. Harris se to produžilo na godinu dana u vrijeme mandata predsjednika Joea Bidena, prenosi CNN pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem. 

Trumpova protukandidatkinja trenutačno se priprema na turneju na kojoj će predstaviti svoje memoare nazvane '107 dana'. 

CNN se poziva na pismo upućenoj Harris u četvrtak u kojem stoji da će joj se zaštita ukinuti 1. rujna. 

Njezin savjetnik američkom je mediju rekao da je bivša potpredsjednica zahvalna američkoj tajnoj službi na njihovoj predanosti. 

Harris je 2024. izgubila izbore od Trumpa, no nije odbacila da će se ponovno kandidirati 2028. godine. 

Trump je ukinuo zaštitu i drugim političarima, uključujući one koji su ga kritizirali poput njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona. 

U ožujku je ukinuo zaštitu i Bidenovoj djeci, Hunteru i Ashley.   

