Trump: Vrijeme je da se SAD odmakne od slučaja Epstein

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da misli da je "sada vrijeme" da se nacija posveti nekoj drugoj temi nakon što je Ministarstvo pravosuđa prije nekoliko dana objavilo nove dokumente o seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

"Mislim da je vrijeme da se zemlja posveti nečemu drugom, možda zdravstvenom sustavu ili nečemu što je ljudima važno", rekao je američki predsjednik novinarima u Bijeloj kući, prenosi AFP.

Prilikom objave novih dokumenata 30. siječnja, Ministarstvo pravosuđa navelo je da je time ispunilo obvezu koju je Kongres nametnuo Trumpovoj administraciji da bude potpuno transparentna o ovom politički osjetljivom pitanju.

Trump je u predsjedničkoj kampanji 2024. govorio da želi objaviti sve dokumente o Epsteinu. No njegovo vidljivo oklijevanje da održi to obećanje donijelo mu je optužbe za nedostatak transparentnosti pa i prikrivanje, čak i unutar njegovog vlastitog pokreta MAGA.

"Sada kada ništa nije izašlo na vidjelo o meni, osim što je to bila doslovno urota Epsteina i drugih ljudi protiv mene, mislim da je sada vrijeme da se zemlja možda posveti nečemu drugom", poručio je Trump u utorak, objavio je CNN.

Američko Ministarstvo pravosuđa nedavno je objavilo milijune internih dokumenata vezanih uz Epsteina, čime su otkrivene njegove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta - i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe povezane s prostitucijom.

U objavljenim dokumentima pojavila su se imena i milijardera Elona Muska i američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka. "Siguran sam da su dobro. Inače bi to bila glavna vijest", rekao je američki predsjednik u utorak.

Trump je također poručio da mu je "žao" Billa i Hillary Clinton koji su pristali svjedočiti u kongresnoj istrazi o Epsteinu.

"Mislim da je šteta, iskreno. Uvijek mi se sviđao. Ona, ona je vrlo sposobna žena. Bila je bolja u debatiranju od nekih drugih ljudi. Reći ću vam da je bila pametnija - pametna žena", rekao je Trump.

"Ne bih se trebao tako osjećati, ali osjećam se loše što moraju prolaziti kroz to. Ali onda si mislim - oni su učinili puno gore od mene. Htjeli su me strpati u zatvor", rekao je Trump.

Bill Clinton je nekoliko puta letio Epsteinovim zrakoplovom početkom 2000-ih nakon što je napustio dužnost predsjednika. Izrazio je žaljenje zbog tog odnosa i rekao da nije znao ništa o Epsteinovoj kriminalnoj aktivnosti.

Hillary Clinton trebala bi svjedočiti 26. veljače, a Bill Clinton 27. veljače.