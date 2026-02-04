Obavijesti

Trump: Vrijeme je da se SAD odmakne od slučaja Epstein

Trump: Vrijeme je da se SAD odmakne od slučaja Epstein
Mislim da je vrijeme da se zemlja posveti nečemu drugom, možda zdravstvenom sustavu ili nečemu što je ljudima važno", rekao je američki predsjednik novinarima u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da misli da je "sada vrijeme" da se nacija posveti nekoj drugoj temi nakon što je Ministarstvo pravosuđa prije nekoliko dana objavilo nove dokumente o seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

"Mislim da je vrijeme da se zemlja posveti nečemu drugom, možda zdravstvenom sustavu ili nečemu što je ljudima važno", rekao je američki predsjednik novinarima u Bijeloj kući, prenosi AFP. 

Prilikom objave novih dokumenata 30. siječnja, Ministarstvo pravosuđa navelo je da je time ispunilo obvezu koju je Kongres nametnuo Trumpovoj administraciji da bude potpuno transparentna o ovom politički osjetljivom pitanju.

Trump je u predsjedničkoj kampanji 2024. govorio da želi objaviti sve dokumente o Epsteinu. No njegovo vidljivo oklijevanje da održi to obećanje donijelo mu je optužbe za nedostatak transparentnosti pa i prikrivanje, čak i unutar njegovog vlastitog pokreta MAGA.

Trump zabrinuo i republikance: Traži 'nacionalizaciju' izbora

"Sada kada ništa nije izašlo na vidjelo o meni, osim što je to bila doslovno urota Epsteina i drugih ljudi protiv mene, mislim da je sada vrijeme da se zemlja možda posveti nečemu drugom", poručio je Trump u utorak, objavio je CNN. 

Američko Ministarstvo pravosuđa nedavno je objavilo milijune internih dokumenata vezanih uz Epsteina, čime su otkrivene njegove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta - i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe povezane s prostitucijom.

U objavljenim dokumentima pojavila su se imena i milijardera Elona Muska i američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka. "Siguran sam da su dobro. Inače bi to bila glavna vijest", rekao je američki predsjednik u utorak. 

Trump je također poručio da mu je "žao" Billa i Hillary Clinton koji su pristali svjedočiti u kongresnoj istrazi o Epsteinu.

"Mislim da je šteta, iskreno. Uvijek mi se sviđao. Ona, ona je vrlo sposobna žena. Bila je bolja u debatiranju od nekih drugih ljudi. Reći ću vam da je bila pametnija - pametna žena", rekao je Trump.

"Ne bih se trebao tako osjećati, ali osjećam se loše što moraju prolaziti kroz to. Ali onda si mislim - oni su učinili puno gore od mene. Htjeli su me strpati u zatvor", rekao je Trump.

Bill Clinton je nekoliko puta letio Epsteinovim zrakoplovom početkom 2000-ih nakon što je napustio dužnost predsjednika. Izrazio je žaljenje zbog tog odnosa i rekao da nije znao ništa o Epsteinovoj kriminalnoj aktivnosti.

Hillary Clinton trebala bi svjedočiti 26. veljače, a Bill Clinton 27. veljače.

