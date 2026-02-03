Trump zabrinuo i republikance: Traži 'nacionalizaciju' izbora

Poziv predsjednika Donalda Trumpa republikancima da „nacionaliziraju” izbore izazvao je u utorak kritike zastupnika, uključujući i nekolicinu republikanaca, a demokrati su izrazili zabrinutost da se on namjerava miješati u izbore u studenom koji će odrediti kontrolu nad Kongresom.

U intervjuu za podcast bivšeg zamjenika direktora FBI-a Dana Bongina objavljenom u ponedjeljak, Trump je ponovio svoje lažne tvrdnje da mu je 2020. bila ukradena pobjeda na izborima te ustvrdio da bi njegova stranka trebala „preuzeti” i „nacionalizirati” glasanje na najmanje 15 mjesta, ne pojašnjavajući što pod tim misli.

Prema američkom Ustavu, izbore nadziru savezne države a ne savezna vlada te većinu izbora provode okružni i lokalni dužnosnici.

Demokratski dužnosnici i zagovornici prava glasa rekli su da Trumpovi komentari — samo nekoliko dana nakon što je FBI pretražio izborni ured u okrugu Fulton u Georgiji tražeći glasačke listiće iz 2020. — pokazuju da on planira potkopati ili možda čak manipulirati rezultatima ovogodišnjih izbora.

„Ovdje nije riječ o izborima 2020.”, rekao je na konferenciji za novinare demokratski američki senator iz Virginije Mark Warner. „Ovdje je, iskreno, riječ o onome što slijedi.”

Izbori bi mogli promijeniti kontrolu nad Zastupničkim domom

Stranka aktualnog predsjednika obično gubi zastupnička mjesta na izborima na sredini mandata, a demokrati u studenom trebaju preokrenuti samo tri okruga koja drže republikanci kako bi stekli kontrolu nad Zastupničkim domom Kongresa.

„Zadnji put kad je počeo ovako govoriti, njegovi saveznici su umanjivali rizike, a završili smo sa 6. siječnjem”, napisao je na platformi X Brendan Nyhan, profesor politologije na koledžu Dartmouth, referirajući se na napad Trumpovih pristaša na američki Kapitol 6. siječnja 2021. godine.

Trump često izražava želju za revizijom izbornog sustava u zemlji, temeljeći to na lažnim tvrdnjama da je njegov poraz od demokrata Joea Bidena 2020. bio rezultat prijevare. Traži zabranu dopisnog glasanja, dovodi u pitanje sigurnost glasačkih strojeva i lažno tvrdi da milijuni ljudi koji nisu državljani redovito glasaju.

Dvojica vodećih republikanaca u Kongresu, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson i vođa većine u Senatu John Thune, nisu podržali preuzimanje izbora, ali jesu Trumpove zahtjeve da birači prilože dokaz o američkom državljanstvu i identifikacijski dokument s fotografijom. Johnson je rekao da nema potrebe preuzimati izbore u nekim državama, ali i da smatra da je Trump opravdano zabrinut zbog integriteta izbora. Thune je u utorak rekao novinarima da nije „za federalizaciju izbora”. „Veliki sam pobornik decentralizirane i distribuirane moći”, rekao je. „Teže je hakirati 50 izbornih sustava nego jedan.”

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da Trump želi da Kongres usvoji zaseban zakon pod nazivom SAVE, koji uključuje te nove zahtjeve za glasanje. „Predsjednik vjeruje u Ustav Sjedinjenih Država”, rekla je. „Međutim, on vjeruje da se očito dogodilo mnogo prijevara i nepravilnosti na američkim izborima.”

Nekoliko Trumpovih saveznika u saveznim državama s tijesnim izborima reklo je za Reuters kako vjeruju da bi Trump mogao zaprijetiti uskraćivanjem saveznih sredstava za izbore onim državama koje se opiru novim mjerama glasanja, poput obveze posjedovanja osobnih dokumenata ili ograničenja dopisnog glasovanja. Vlada svake godine osigurava stotine milijuna dolara savezne pomoći državama za provedbu izbora, što uključuje opremu za glasanje, jačanje kibernetičke sigurnosti i obuku izbornih radnika.

Pretraga izbornog ureda u Georgiji

FBI je prošli tjedan izvršio pretragu izbornog ureda u okrugu Fulton u Georgiji, fokusu Trumpovih neuspješnih napora te godine da ostane na vlasti. Okružno tužiteljstvo optužilo je Trumpa za miješanje u izbore 2023., no slučaj je odbačen u studenom 2025., godinu dana nakon što je Trump osvojio drugi mandat.

Ravnateljica nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabbard pojavila se u Georgiji uz FBI, što je uznemirilo demokratske zastupnike. Iznimno je neuobičajeno da se ravnatelj nacionalne obavještajne zajednice uključuje u operacije povezane s domaćim izborima, posebno ako ne postoji jasna strana veza.

Mark Warner, potpredsjednik senatskog Odbora za obavještajne poslove, rekao je da Gabbardin ured nije upozorio Kongres ni na kakve strane prijetnje izbornoj infrastrukturi. Pojavljivanje Tulsi Gabbard u Georgiji „pod tankim velom legitimnosti” otvorilo je „ozbiljna pravna i ustavna pitanja te politizira instituciju koja mora ostati neutralna i apolitična”, rekao je Warner u utorak.

Gabbard je u pismu Warneru i kongresniku Jimu Himesu, demokratskom supredsjedatelju Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma, navela da je Trump zatražio njezinu prisutnost pri prošlotjednoj raciji FBI-a. Također je navela kako ima zakonske ovlasti koordinirati i analizirati pitanja sigurnosti izbora.

U travnju je Gabbard na sastanku kabineta rekla da njezin ured istražuje pitanja integriteta izbora, tvrdeći kako postoje dokazi da su elektronički sustavi za glasanje „podložni iskorištavanju radi manipulacije glasovima”.