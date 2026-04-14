Trump: Za dva dana bi se mogli nastaviti pregovori s Iranom

Pregovori s Iranom mogli bi se nastaviti u Pakistanu tijekom sljedeća dva dana, rekao je u utorak američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za New York Post. "Trebali biste tamo ostati, stvarno, jer bi se nešto moglo dogoditi tijekom sljedeća dva dana, a mi smo skloniji otići tamo", citiran je Trump.

Trump je rekao da načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, radi "odličan posao" po pitanju pregovora.

"On je fantastičan i stoga je vjerojatnije da se tamo vratimo", zaključio je Trump.