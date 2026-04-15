Trump: 'Zamolio sam u pismu Xija da ne daje oružje Iranu'

Piše HINA,
Foto: Evelyn Hockstein

Trump, u intervjuu snimljenom u utorak, nije rekao kada su pisma razmijenjena. Prošli tjedan zaprijetio je zemljama trenutnom carinom od 50 posto ako Iranu isporuče oružje

Američki predsjednik Donald Trump zamolio je u pismu kineskog predsjednika Xija Jinpinga da ne daje oružje Iranu, a Xi je odgovorio da Kina ne opskrbljuje Teheran, rekao je američki predsjednik za Fox Business Network u intervjuu emitiranom u srijedu.

Trump, u intervjuu snimljenom u utorak, nije rekao kada su pisma razmijenjena. Prošli tjedan zaprijetio je zemljama trenutnom carinom od 50 posto ako Iranu isporuče oružje.

- Napisao sam mu pismo u kojem sam ga zamolio da to ne čini, a on mi je napisao pismo u kojem u biti kaže da to ne radi - rekao je Trump u emisiji FBN-a "Mornings with Maria".

Također je rekao da ne očekuje da će promjene na globalnom tržištu nafte zbog rata protiv Irana i promjena u Venezueli utjecati na dinamiku njegova planiranog sastanka s Xijem sljedeći mjesec. "On je netko kome treba nafta. Nama ne", rekao je Trump.

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu
