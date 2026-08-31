Obavijesti

News

Komentari 1
PORUKA AMERIKANCIMA

Trump želi data centre po SAD-u: Ako ubijemo gusku koja nosi zlatna jaja, sami ćete biti krivi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Trump želi data centre po SAD-u: Ako ubijemo gusku koja nosi zlatna jaja, sami ćete biti krivi
Foto: Reuters/Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Širenje podatkovnih centara postalo je važno pitanje uoči izbora za Kongres u studenome

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je ponovno podržao širenje podatkovnih centara, unatoč sve snažnijem protivljenju iz redova i republikanaca i demokrata.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social predsjednik je ustvrdio da će podatkovni centri Amerikancima donijeti veće bogatstvo i uspjeh te kritizirao one koji im se protive.

 - Jedini razlog zbog kojeg zajednice diljem SAD-a ne bi trebale željeti podatkovne centre jest ako žele završiti zaostale i siromašne. Ako ubijemo gusku koja nosi zlatna jaja, krivnju ćete moći pripisati samo sebi - objavio je Trump. 

AI VIDEO Trump objavio jezivu poruku nakon novih napada na Iran: 'Otok Harg dignut u zrak!!!'
Trump objavio jezivu poruku nakon novih napada na Iran: 'Otok Harg dignut u zrak!!!'

Širenje podatkovnih centara postalo je važno pitanje uoči izbora za Kongres u studenome, a ankete pokazuju da se većina Amerikanaca protivi njihovoj izgradnji u svojim zajednicama. I republikanci i demokrati izrazili su zabrinutost zbog podatkovnih centara, dok zastupnici i čelnici saveznih država upozoravaju na preopterećene elektroenergetske mreže, opterećene vodoopskrbne sustave te razinu buke koju takvi projekti proizvode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'
ekološka katastrofa?

HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'

Zagrebački HDZ kritizira gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog nečinjenja u vezi s 33.000 tona opasnog otpada uz vodocrpilište Petruševec, ističući potencijalnu prijetnju za opskrbu vodom za 150.000 građana.
ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
DIVLJI ZAPAD

ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!

Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026