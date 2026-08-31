Trump želi data centre po SAD-u: Ako ubijemo gusku koja nosi zlatna jaja, sami ćete biti krivi

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je ponovno podržao širenje podatkovnih centara, unatoč sve snažnijem protivljenju iz redova i republikanaca i demokrata.

BREAKING: President Trump releases a statement condemning the growing backlash against data centers in the US.



"If we kill the Golden Goose, you will only have yourselves to blame," Trump says. pic.twitter.com/8fPPYELSF6 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 31, 2026

U objavi na društvenoj mreži Truth Social predsjednik je ustvrdio da će podatkovni centri Amerikancima donijeti veće bogatstvo i uspjeh te kritizirao one koji im se protive.

- Jedini razlog zbog kojeg zajednice diljem SAD-a ne bi trebale željeti podatkovne centre jest ako žele završiti zaostale i siromašne. Ako ubijemo gusku koja nosi zlatna jaja, krivnju ćete moći pripisati samo sebi - objavio je Trump.

Širenje podatkovnih centara postalo je važno pitanje uoči izbora za Kongres u studenome, a ankete pokazuju da se većina Amerikanaca protivi njihovoj izgradnji u svojim zajednicama. I republikanci i demokrati izrazili su zabrinutost zbog podatkovnih centara, dok zastupnici i čelnici saveznih država upozoravaju na preopterećene elektroenergetske mreže, opterećene vodoopskrbne sustave te razinu buke koju takvi projekti proizvode.