Trump objavio jezivu poruku nakon novih napada na Iran: 'Otok Harg dignut u zrak!!!'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social videozapise generirane umjetnom inteligencijom koji prikazuju eksploziju naftne infrastrukture u Iranu. Jedan od videa nosio je poruku "Otok Harg dignut u zrak!!!", čime se Trump očito referirao na veliki iranski naftni terminal na otoku Kharg, za koji je ranije prijetio da bi ga mogao zauzeti.

Trump je prošli tjedan poručio da su sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu, u sklopu pokušaja blokiranja tog važnog pomorskog puta, detonirane ili uklonjene. Upozorio je i da će svaki brod ili čamac koji pokuša postaviti nove mine biti uništen.

Foto: DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL

Iz Teherana su Trumpove tvrdnje odbacili. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi nazvao ih je "propagandnom" obmanom.

SAD napao Iran, Teheran uzvratio

Objava američkog predsjednika stigla je nakon novog izravnog sukoba SAD-a i Irana.

Američke snage napale su dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Prema iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), u napadu su poginule dvije osobe, a dvije su ranjene.

IRGC je također objavio da je oborio američki dron iznad Hormuškog tjesnaca te najavio "odgovor i kaznu".

Foto: DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL

Američko Središnje zapovjedništvo priopćilo je da je provelo "ograničene, precizne akcije" protiv "snaga za polaganje mina koje su neposredna prijetnja u Hormuškom tjesnacu".

Riječ je o prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja srpnja, kada je Trump pauzirao obnovljene američke vojne napade.

Iran uzvratio napadima na američke baze

Iran je potom uzvratio napadima na američke ciljeve u regiji.

Iranski mediji objavili su da su balističkim raketama napadnute američke baze Kralj Husein i Al-Azraq u Jordanu. Jordanska vojska priopćila je da je rano u ponedjeljak presrela osam projektila.

Iran je također objavio da je dronovima napao zračnu bazu Al Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje su, prema njihovim navodima, bili stacionirani američki vojnici i helikopteri.

IRGC je tvrdio da je napad izveden kao odgovor na ubojstvo pripadnika Revolucionarne garde i iranskih civila na otoku Laraku.

Iran tvrdi da je napadima nanio "tešku štetu" te da su mete bili tehnička infrastruktura, objekti za održavanje i položaji američkih borbenih zrakoplova. Te tvrdnje zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Teheran: 'Ne tražimo rat'

Hosein Mohebi, glasnogovornik IRGC-a, američki je napad nazvao "strateškom i kobnom pogreškom Trumpova režima".

- Neprijatelj će snositi gospodarske i vojne posljedice ove pogrešne procjene - poručio je.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian rekao je da njegova zemlja ne želi rat, ali da će odgovoriti na napade.

- Ne tražimo rat, ali ćemo odlučno odgovoriti agresorima - rekao je, prema navodima AFP-a.

Ključni Hormuški tjesnac

Otok Larak nalazi se nedaleko od ključne iranske luke Bandar Abbas, na samom ulazu u Hormuški tjesnac, jednoj od najvažnijih pomorskih ruta za svjetsku trgovinu naftom.

Iran trenutno propušta tankere pokraj otoka nakon provjera, a prema navodima iz izvora uključenih u pomorski promet, od nekih brodova traži i plaćanje oko dva milijuna dolara za prolaz.

Svaka nova eskalacija u tom području mogla bi dodatno ugroziti promet kroz tjesnac, kojim prolazi velik dio svjetske trgovine energentima.

Sukob traje više od šest mjeseci

SAD i Izrael pokrenuli su 28. veljače napade na Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael, američke baze i savezničke države u Perzijskom zaljevu, a Hormuški tjesnac praktički je zatvoren za pomorski promet.

U međuvremenu je Washington pojačao i gospodarski pritisak na Iran. SAD je 24. kolovoza najavio nove sankcije usmjerene na daljnju izolaciju Teherana i proširenje sekundarnih sankcija protiv njegovih saveznika.

Sukob između SAD-a, Izraela i Irana sada je prešao šestomjesečnu granicu.