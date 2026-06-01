Trumpa oduševio Vučićev intervju. Evo što je sve rekao

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za Breitbart News u svom uredu da je američki predsjednik Donald Trump uvjerljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Država u njegovoj zemlji u jako dugom razdoblju.

Vučić je rekao da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči američkih predsjedničkih izbora 2024. dosegla astronomske razmjere, pri čemu tri četvrtine Srba simpatizira Trumpa i želi njegovu pobjedu. Vučić je istaknuo da je Trump u Srbiji imao „daleko najveću podršku” u usporedbi s bilo kojim drugim mjestom u Europi, te da mu po stopi popularnosti ne mogu parirati čak ni izrazito republikanske američke savezne države poput Zapadne Virginije, Kentuckyja ili Louisiane.

„Ono što mogu reći jest da su me iznenadili neki komentari u američkim medijima u kojima su se neke druge europske zemlje u prošlosti isticale kao utvrde Donalda Trumpa, jer je svima nama bilo vrlo očito da je u Srbiji imao daleko najveću podršku, govoreći oizbornoj kampanji, i ta je podrška već tada prelazila 75 posto među onima koji su se opredijelili — što nije bio slučaj čak ni u Sjedinjenim Državama”, rekao je Vučić. „Nigdje drugdje.”

- Za to postoje tri važna razloga. Prvi je taj što su ljudi u Srbiji željeli vidjeti novu vrstu odnosa između Sjedinjenih Država i naše male zemlje jer se na Sjedinjene Države u posljednjih 30 godina gledalo kao na nekoga tko nas s vremena na vrijeme pritišće po mnogim različitim pitanjima, ucjenjuje nas — osobito tijekom Clintonove ere — te nas je u to vrijeme i bombardirao i sve ostalo, pa su ljudi čekali velike promjene - rekao je Vučić.

- Uvijek su voljeli Sjedinjene Države, uvijek su voljeli Ameriku, voljeli su tu lijepu priču o američkom snu i željeli su vidjeti neku novu vrstu odnosa između naše dvije zemlje. Drugo, vidjeli su da je predsjednik Trump bio dovoljno hrabar da pokrene neka pitanja i da o određenim temama, tradicionalno s konzervativnog stajališta, govori glasno, otvoreno i javno, na drugačiji način od svih ostalih u Bruxellesu i Washingtonu koji su o tome govorili prije. Kada to kažem, govorim o obiteljskim vrijednostima, govorim o onim transgender — kako god ih već zvali — osobama. Nemam ništa protiv bilo koga, ali ako ljudima u Srbiji kažete: 'u redu, sada nemate samo muško i žensko, nego postoji nešto između', ljudi su zbunjeni i željeli su čuti jasne i vrlo jednostavne poruke kakve je slao predsjednik Trump. I također, nemojte zaboraviti broj tri, riječ je o kršćanstvu i brizi za vrijednosti koje pripadaju kršćanskom svijetu, a to je ono što se ljudima ovdje također jako svidjelo - rekao je.