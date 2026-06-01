Obavijesti

News

Komentari 2
KRŠĆANSKE VRIJEDNOSTI

Trumpa oduševio Vučićev intervju. Evo što je sve rekao

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Trumpa oduševio Vučićev intervju. Evo što je sve rekao
Foto: Reuters

Vučić je rekao da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči američkih predsjedničkih izbora 2024. dosegla astronomske razmjere, pri čemu tri četvrtine Srba simpatizira Trumpa i želi njegovu pobjedu

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za Breitbart News u svom uredu da je američki predsjednik Donald Trump uvjerljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Država u njegovoj zemlji u jako dugom razdoblju.

Foto: Truth Social

Vučić je rekao da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči američkih predsjedničkih izbora 2024. dosegla astronomske razmjere, pri čemu tri četvrtine Srba simpatizira Trumpa i želi njegovu pobjedu. Vučić je istaknuo da je Trump u Srbiji imao „daleko najveću podršku” u usporedbi s bilo kojim drugim mjestom u Europi, te da mu po stopi popularnosti ne mogu parirati čak ni izrazito republikanske američke savezne države poput Zapadne Virginije, Kentuckyja ili Louisiane.

„Ono što mogu reći jest da su me iznenadili neki komentari u američkim medijima u kojima su se neke druge europske zemlje u prošlosti isticale kao utvrde Donalda Trumpa, jer je svima nama bilo vrlo očito da je u Srbiji imao daleko najveću podršku, govoreći oizbornoj kampanji, i ta je podrška već tada prelazila 75 posto među onima koji su se opredijelili — što nije bio slučaj čak ni u Sjedinjenim Državama”, rekao je Vučić. „Nigdje drugdje.”

DONIJELI PRESUDU Vučić dobio Der Spiegel na sudu: Zabranili tvrdnje da je bio povezan sa 'Sarajevo Safarijem'
Vučić dobio Der Spiegel na sudu: Zabranili tvrdnje da je bio povezan sa 'Sarajevo Safarijem'

 - Za to postoje tri važna razloga. Prvi je taj što su ljudi u Srbiji željeli vidjeti novu vrstu odnosa između Sjedinjenih Država i naše male zemlje jer se na Sjedinjene Države u posljednjih 30 godina gledalo kao na nekoga tko nas s vremena na vrijeme pritišće po mnogim različitim pitanjima, ucjenjuje nas — osobito tijekom Clintonove ere — te nas je u to vrijeme i bombardirao i sve ostalo, pa su ljudi čekali velike promjene - rekao je Vučić. 

 - Uvijek su voljeli Sjedinjene Države, uvijek su voljeli Ameriku, voljeli su tu lijepu priču o američkom snu i željeli su vidjeti neku novu vrstu odnosa između naše dvije zemlje. Drugo, vidjeli su da je predsjednik Trump bio dovoljno hrabar da pokrene neka pitanja i da o određenim temama, tradicionalno s konzervativnog stajališta, govori glasno, otvoreno i javno, na drugačiji način od svih ostalih u Bruxellesu i Washingtonu koji su o tome govorili prije. Kada to kažem, govorim o obiteljskim vrijednostima, govorim o onim transgender — kako god ih već zvali — osobama. Nemam ništa protiv bilo koga, ali ako ljudima u Srbiji kažete: 'u redu, sada nemate samo muško i žensko, nego postoji nešto između', ljudi su zbunjeni i željeli su čuti jasne i vrlo jednostavne poruke kakve je slao predsjednik Trump. I također, nemojte zaboraviti broj tri, riječ je o kršćanstvu i brizi za vrijednosti koje pripadaju kršćanskom svijetu, a to je ono što se ljudima ovdje također jako svidjelo - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026