Vučić dobio Der Spiegel na sudu: Zabranili tvrdnje da je bio povezan sa 'Sarajevo Safarijem'

Piše HINA,
Foto: M.M./ATAImages

Pokrajinski sud u Hamburgu je tjedniku Der Spiegel privremeno zabranio prenošenje tvrdnji da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić bio uključen u djelatnosti vezane uz slučaj Sarajevo Safari, priopćio je ovaj sud u petak

„Stranci protiv koje je podnesen zahtjev se izriče privremena mjera zabrane iznošenja ili raspačavanja tvrdnji … koje bi mogle pobuditi sumnju da je podnositelj zahtjeva u sklopu opsade Sarajeva od 1992. do 1995. sudjelovao u ciljanom ubijanju civila od stranih turista kao što je to navedeno u članku "Bogati Europljani koji su putovali u Sarajevo kako bi lovili ljude“ ", stoji u priopćenju Pokrajinskog suda u Hamburgu na upit Hine.

U presudi koja je donesena još 18. svibnja donose se citati iz članka koji je u tiskanom izdanju objavljen 17. ožujka 2026. i koje Der Spiegel ne smije objavljivati do daljnjega.

Citati se odnose na tvrdnju da je aktualni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić bio pripadnik paravojne četničke postrojbe stacionirane na Židovskom groblju u Sarajevu, koja je bila pod komandom Slavka Aleksića, i da je tamo imao kontakt sa „stranim lovcima na ljude“.

Jedan od zabranjenih citata se odnosi i na razgovor autora teksta sa zagrebačkim novinarom Domagojem Margetićem tijekom kojeg su predočeni dokazi o Vučićevoj pripadnosti spomenutoj postrojbi.

Na kraju priopćenja se navodi kako Der Spiegel ima pravo na žalbu na ovu odluku. U trenutku pisanja ovog teksta tjednik spomenuti tekst još nije uklonio sa svoje stranice.

Savjetnica Aleksandra Vučića za medije Suzana Vasiljević je prije toga izjavila kako odluka suda u Hamburgu „predstavlja važnu potvrdu da i u slučaju politički eksponiranih osoba postoje jasni standardi odgovornog i profesionalnog izvještavanja, posebno kada su u pitanju teške i neosnovane optužbe koje mogu ozbiljno ugroziti nečiji ugled“.

Sud u Hamburgu donio je odluku o privremenoj zabrani prenošenja navedenih tvrdnji o Vučićevom sudjelovanju reagirajući na temelju tužbe koju je srbijanski predsjednik podnio protiv tjednika Der Spiegel, navela je Vučićeva savjetnica za medije, a prenijela Radio-televizija Srbija.

