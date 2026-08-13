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TVRDE DA KRŠI USTAV

Trumpa tužili zbog plaćanja za brži pristup njegovim objavama

Piše HINA,
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Trumpa tužili zbog plaćanja za brži pristup njegovim objavama
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
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Tvrtka Truth Media & Technology Group (TMTG), vlasnik Truth Sociala, promovirala je novu mogućnost kao uslugu za poduzeća koja objave na Truth Socialu unutar "milisekundi" dostavlja klijentima.

Podignuta je tužba protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog naknade za brži pristup njegovim objavama na društvenoj mreži Truth Social, pri čemu dvije organizacije tvrde da je povlašteni pristup službenim informacijama kršenje američkog ustava, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa.

Tužba je pokrenuta u srijedu u ime organizacija The Intercept Media i Freedom of the Press Foundation, prema sudskim spisima.

Tvrtka Truth Media & Technology Group (TMTG), vlasnik Truth Sociala, promovirala je novu mogućnost kao uslugu za poduzeća koja objave na Truth Socialu unutar "milisekundi" dostavlja klijentima.

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Vršitelj dužnosti upravitelja TMTG-a Kevin McGurn je ranije ovog tjedna rekao da se za uslugu prijavilo više od 10 klijenta, a uglavnom je riječ o tvrtkama za financijska tržišta.

Klijenti u pravilu plaćaju između 60.000 i 100.000 dolara mjesečno, kazao je McGurn, dodajući da tvrtka također pregovara s potencijalnim klijentima u područjima poput umjetne inteligencije.

Trump redovito koristi Truth Social za veće najave, uključujući carine i vojne sukobe. Brži pristup njegovim objavama može ulagačima pružiti prednost, a naročito u automatskom trgovanju, gdje su bitni čak i djelići sekunde, piše dpa.

Plan da se prodaje brži pristup objavama Trumpa i drugih istaknutih korisnika u sklopu usluge zvane Truth API se suočio s kritikama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tužitelji su model opisali kao duboko korumpiran te neustavan, tvrdeći da šteti njihovom pristupu informacijama, prema sudskim spisima.

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