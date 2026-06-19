Obavijesti

News

Komentari 0
prvi potez šokirao

Trumpov čovjek krenuo u čistku: Traži popis svih zaposlenika, stotine bi mogle dobiti otkaz

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trumpov čovjek krenuo u čistku: Traži popis svih zaposlenika, stotine bi mogle dobiti otkaz
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Pulte je zamijenio Tulsi Gabbard koja je podnijela ostavku prošlog mjeseca. Njezin posljednji dan na dužnosti je 19. lipnja

Privremeni ravnatelj američke Nacionalne obavještajne službe Bill Pulte planira ukinuti stotine radnih mjesta u agenciji, objavio je CNN u petak dok se on priprema preuzeti upravljanje ogromnom obavještajnom zajednicom u zemlji. CNN je, citirajući dvoje upućenih izvora, objavio da se Pulte pojavio na svom novom radnom mjestu rano u četvrtak nakon što je zatražio popis svakog zaposlenika u agenciji kako bi procijenio treba li ih otpustiti.

Predsjednik Donald Trump je šefa agencije za stanovanje Pultea imenovao privremenim ravnateljem Nacionalne obavještajne službe ranije ovog mjeseca, uzdignuvši političkog lojalista bez iskustva u nacionalnoj sigurnosti na čelo velike američke obavještajne zajednice u vrijeme rata i globalnih napetosti.

Nadzirat će glavnu vanjsku obavještajnu službu CIA i Nacionalnu sigurnosnu agenciju (NSA) koja prisluškuje strane komunikacije i pomaže obraniti zemlju od kibernetičkih napada.

Pulte se tijekom svog dolaska u sjedište agencije u četvrtak sastao s odvjetnicima i djelatnicima, dodaje se u izvješću CNN-a.

ISPROVOCIRAO JE! Trump naljutio Meloni: 'Izmislio je da sam ga molila za fotku s njim. Mi nikad ne molimo!'
Trump naljutio Meloni: 'Izmislio je da sam ga molila za fotku s njim. Mi nikad ne molimo!'

Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Pulte je zamijenio Tulsi Gabbard koja je podnijela ostavku prošlog mjeseca. Njezin posljednji dan na dužnosti je 19. lipnja.

Pulteov dolazak u četvrtak je iznenadio djelatnike, uključujući Gabbard, koja je veoma kasno obaviještena o posjetu, prema CNN-u.

Reuters je ranije ovog mjeseca objavio da je zaposlenicima rečeno da mogu očekivati velike rezove u narednim mjesecima nakon što je Trump kazao da želi da privremeni ravnatelj smanji broj djelatnika.

Gabbard je već smanjila broj zaposlenih u agenciji za oko 40 posto otkako je stupila na dužnost prošle godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći
TRAJE OČEVID

Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Na terenu su i vatrogasci koji pomažu unesrećenima...
EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki
OTKRIVAMO DETALJE

EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki

Glavni tajnik Siniša Krajač je uveo pulsku tvrtku A.T.I. u posao s HOO-om. U tri godine su im dali 1,5 milijuna eura. Od tog su protuzakonito sakrili čak milijun eura. Uskok sve ispituje. Most prijavio dio: 'Izvlačili su novac'
Maša (34) je nakon 17 godina u kolicima stala na noge
PROGRAMIRALI SU JOJ STIMULATOR

Maša (34) je nakon 17 godina u kolicima stala na noge

Splićanka Maša Bulatović (34) prva je i zasad jedina nepokretna osoba u Hrvatskoj kojoj je ugrađen stimulator leđne moždine o trošku javnog zdravstva. Nakon dugogodišnje borbe, rehabilitacija ju je ove godine odvela na Tajland, gdje je prošla intenzivno programiranje uređaja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026