Trumpov čovjek krenuo u čistku: Traži popis svih zaposlenika, stotine bi mogle dobiti otkaz

Privremeni ravnatelj američke Nacionalne obavještajne službe Bill Pulte planira ukinuti stotine radnih mjesta u agenciji, objavio je CNN u petak dok se on priprema preuzeti upravljanje ogromnom obavještajnom zajednicom u zemlji. CNN je, citirajući dvoje upućenih izvora, objavio da se Pulte pojavio na svom novom radnom mjestu rano u četvrtak nakon što je zatražio popis svakog zaposlenika u agenciji kako bi procijenio treba li ih otpustiti.

Predsjednik Donald Trump je šefa agencije za stanovanje Pultea imenovao privremenim ravnateljem Nacionalne obavještajne službe ranije ovog mjeseca, uzdignuvši političkog lojalista bez iskustva u nacionalnoj sigurnosti na čelo velike američke obavještajne zajednice u vrijeme rata i globalnih napetosti.

Nadzirat će glavnu vanjsku obavještajnu službu CIA i Nacionalnu sigurnosnu agenciju (NSA) koja prisluškuje strane komunikacije i pomaže obraniti zemlju od kibernetičkih napada.

Pulte se tijekom svog dolaska u sjedište agencije u četvrtak sastao s odvjetnicima i djelatnicima, dodaje se u izvješću CNN-a.

Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Pulte je zamijenio Tulsi Gabbard koja je podnijela ostavku prošlog mjeseca. Njezin posljednji dan na dužnosti je 19. lipnja.

Pulteov dolazak u četvrtak je iznenadio djelatnike, uključujući Gabbard, koja je veoma kasno obaviještena o posjetu, prema CNN-u.

Reuters je ranije ovog mjeseca objavio da je zaposlenicima rečeno da mogu očekivati velike rezove u narednim mjesecima nakon što je Trump kazao da želi da privremeni ravnatelj smanji broj djelatnika.

Gabbard je već smanjila broj zaposlenih u agenciji za oko 40 posto otkako je stupila na dužnost prošle godine.