Trumpov govor otvara raspravu u UN-u. Milanović: Od njegova govora ne očekujem ništa...

Govorom američkog predsjednika Donalda Trumpa otvorit će se opća rasprava 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku u utorak.

Ostali govornici na dnevnom redu prvog dana su, između ostalih, brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

A Trumpov najavljeni govor komentirao je ranije i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

- Od govora predsjednika Trumpa ne očekujem ništa, on će biti protiv priznavanja Palestine, to je jasno. Zašto je to tako, to mi je već teže razumjeti. Kako je to u interesu SAD-a da na ovaj način podržava cionistički režim? Do 1991. godine razumijem – zbog hladnog rata. Ali, sve što se događalo nakon toga je na štetu SAD-a. Americi to ne čini dobro, pogotovo u sigurnosnom smislu - kazao je Milanović koji je jučer pozvao na priznavanje Palestine, a Izrael je nazvao ubilačkim režimom, stoji na službenim stranicama predsjednika.

Govori bi trebali početi u 9 sati po lokalnom vremenu (13 sati GMT).

Govorit će i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i predsjednica Opće skupštine Annalena Baerbock.

Planirana je i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o ratu u Ukrajini, kojoj bi trebao prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Oko 150 predsjednika država i vlada trebalo bi govoriti tijekom sljedećeg tjedna, među njima i Milanović čije je obraćanje predviđeno za srijedu. Glavne teme zasjedanja bit će sukob na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i nestabilne financije UN-a, uz promjenjivu geopolitičku ulogu Sjedinjenih Država pod Trumpom.