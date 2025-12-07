Obavijesti

'DVA GLAVNA NERIJEŠENA PITANJA'

Trumpov izaslanik: Sporazum o kraju rata u Ukrajini je blizu...

Dva glavna neriješena pitanja, rekao je Kellogg, odnose se na teritorij - prvenstveno na budućnost Donbasa - i na budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje...

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu rekao je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini "doista blizu" i da on sada ovisi o rješavanju dvaju glavnih neriješenih pitanja - budućnosti ukrajinske regije Donbas i nuklearne elektrane Zaporižje.

Rusija je krenula u veliku invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina borbi između separatista koje podupire Rusija i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska regija.

Rat u Ukrajini je, nakon Drugoga svjetskog rata europski sukob s najviše žrtava, a izazvao je i najdublji sukob između Rusije i Zapada od hladnog rata.

Posebni američki izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg, koji bi s te funkcije trebao odstupiti u siječnju, pred Reaganovim je nacionalim obrambenim forumom rekao da su napori uloženi u rješavanje sukoba ušli u "zadnjih 10 metara", što je, kako je istaknuo, uvijek najteža dionica.

Dva glavna neriješena pitanja, rekao je Kellogg, odnose se na teritorij - prvenstveno na budućnost Donbasa - i na budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje, najveće u Europi, koja je pod ruskom kontrolom.

"Riješimo li ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari prilično dobro riješiti", rekao je Kellogg u subotu u Predsjedničkoj knjižnici i muzeju Ronalda Reagana u dolini Simi u Kaliforniji.

"Gotovo smo na cilju. Doista smo vrlo vrlo blizu", rekao je Kellogg.

Prema prvobitnim američkim prijedlozima nuklearna elektrana Zaporižja, čiji su reaktori trenutačno zatvoreni i u hladnom pogonu, ponovno bi se pokrenula pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a proizvedena električna energija podjednako bi se raspodijelila između Rusije i Ukrajine

Dramatični detalji otkriveni su u transkriptu povjerljivog poziva između Zelenskog i ključnih europskih lidera, do kojeg je došao njemački magazin Der Spiegel.
