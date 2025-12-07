EU čelnici potajno savjetuju Zelenskog: Ništa ne potpisuj! Ne smije biti sam s tim tipovima

Europski čelnici u tajnosti savjetuju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da bude iznimno oprezan oko mirovnog plana koji gura administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iza zatvorenih vrata, u povjerljivom telefonskom razgovoru čiji su transkripti procurili u javnost, lideri Francuske, Njemačke i Finske izrazili su duboku skepsu i strah da bi SAD mogao "izdati" Kijev kako bi osigurao brzi dogovor s Rusijom, ne mareći za interese Ukrajine i Europe.

"Igrat će se s tobom i s nama"

Dramatični detalji otkriveni su u transkriptu povjerljivog poziva između Zelenskog i ključnih europskih lidera, do kojeg je došao njemački magazin Der Spiegel. Tijekom razgovora, njemački kancelar Friedrich Merz izravno je upozorio ukrajinskog predsjednika na američke pregovarače, Trumpovog zeta Jareda Kushnera i nekretninskog mogula Stevea Witkoffa.

- Budi jako oprezan idućih nekoliko dana. Igraju se i s tobom i s nama - navodno je rekao Merz.

Još je oštriji bio francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je izrazio bojazan da bi SAD mogao žrtvovati ukrajinski teritorij za mir pod svaku cijenu.

- Postoji šansa da će vas SAD izdati oko teritorija bez jasnih sigurnosnih jamstava. Ovo je velika opasnost za tebe - poručio je Macron Zelenskom, prema bilješkama s poziva.

Iako je Elizejska palača kasnije demantirala da je Macron koristio riječ "izdaja", nisu ponudili alternativnu verziju njegovih riječi, pozivajući se na povjerljivost razgovora.

"Ne smijemo ga ostaviti samog s tim tipovima"

Zabrinutost dijele i drugi. Finski predsjednik Alexander Stubb, koji ima dobar odnos s Trumpom, bio je među najglasnijima.

- Ne smijemo ostaviti Ukrajinu i Volodimira same s tim tipovima - apelirao je Stubb, referirajući se na Kushnera i Witkoffa.

Njegove riječi podržao je i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

- Slažem se s Alexanderom da moramo zaštititi Volodimira - dodao je Rutte.

Stubb je otkrio i da je razgovarao s Kushnerom nakon njegova sastanka s Vladimirom Putinom u Moskvi te da mu se čini "kao da su razgovarali s Rusima dok su pregovori u Miamiju još trajali". Kushner se navodno pohvalio da je "95% dogovora postignuto", ali da je preostala točka prijepora upravo prisiljavanje Ukrajine na ustupanje teritorija, što Kijev kategorički odbija.

Javno jedno, privatno drugo

Dok su privatno izražavali duboku zabrinutost, javni istupi europskih čelnika bili su znatno drugačiji. Macron je na zajedničkoj press konferenciji sa Zelenskim američko posredovanje nazvao "jako dobrom stvari" koja će izvršiti pritisak na Rusiju. Slično tome, Merz je nakon poziva javno govorio o potrebi da se "transatlantska zajednica održi zajedno koliko god je to moguće". Ova dvostruka igra pokazuje koliko je situacija delikatna i koliko se europski lideri boje otvorenog sukoba s Trumpovom administracijom, dok istovremeno pokušavaju zaštititi i Ukrajinu i vlastite sigurnosne interese.

Što Kijev riskira?

Zelenski se nalazi pred nemogućim izborom. Američki mirovni plan od 28 točaka, koji su velikim dijelom sastavili američki i ruski izaslanici, došao je s implicitnom prijetnjom: potpiši ili riskiraš da te napustimo. Odbijanje plana moglo bi imati katastrofalne posljedice za Ukrajinu. Prvo, to bi značilo prekid dotoka američkog oružja, ponajviše sustava protuzračne obrane Patriot, koji su ključni za obranu od ruskih raketnih napada. Drugo, SAD bi mogao prestati dijeliti ključne obavještajne podatke o kretanju ruskih trupa i ranom upozoravanju na napade. Zelenski je sam priznao da bi bez američkih podataka svi obrambeni sustavi imali ograničenu učinkovitost. Konačno, tu je i financijska potpora. Ukrajini je potrebno oko 65 milijardi dolara proračunske potpore samo za iduću godinu. Odbijanje plana moglo bi ugroziti tu pomoć, kao i planove Europske komisije da se zamrznuta ruska imovina iskoristi za pomoć Kijevu, što američki plan izričito želi spriječiti. Sam plan sadrži točke koje izazivaju jezu u europskim prijestolnicama. Sigurnosna jamstva opisana su krajnje nejasno, uz formulacije poput "očekuje se da Rusija neće napadati susjedne zemlje". Plan također predviđa da SAD posreduje u dijalogu između NATO-a i Rusije, stavljajući se u ulogu arbitra, a ne saveznika.

Zelenski je stjeran u kut. Ako prihvati dogovor, riskira gubitak suvereniteta i nagrađivanje agresora. Ako ga odbije, riskira gubitak ključnog saveznika i suočavanje s Rusijom gotovo sam. Upozorenja iz Europe pokazuju da su svjesni opasnosti, ali i da je transatlantsko jedinstvo, temelj europske sigurnosti, napuklo kao nikada prije.

