Trumpov rejting pred izbore na rekordno niskih 33 posto

Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa koja je završila u ponedjeljak.

Samo 33 posto Amerikanaca odobrava rad koji Trump obavlja u Bijeloj kući - što je treća uzastopna anketa Reutersa/Ipsosa u kojoj taj udio ispitanika daje podršku predsjedniku.

Trumpov politički brend sve više izgleda kao potencijalni teret za njegovu Republikansku stranku, koja će braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.

Čini se da su demokrati u boljoj formi za izbore, pri čemu se 46 posto onih koji se izjašnjavaju kao demokrati opisuje kao "vrlo entuzijastično" u vezi s glasanjem u studenom, u usporedbi s 31 posto republikanaca, prema najnovijoj anketi Reutersa/Ipsosa koja je obuhvatila 1167 odraslih Amerikanaca diljem zemlje.

Na pitanje za koju bi stranku glasali da se kongresni izbori održavaju danas, 36 posto neovisnih birača u anketi odabralo je demokrate, a 22 posto reklo je republikance.

Od sredine kolovoza Trumpova se popularnost drži na razini koju je samo nakratko dotaknula početkom njegova prvog predsjedničkog mandata, i znatno je ispod udjela od 47 posto Amerikanaca koji su odobravali njegov rad početkom njegova sadašnjeg mandata.

Njegov je rejting niži od najniže točke koju je dosegnuo njegov prethodnik na dužnosti, demokrat Joe Biden, s podrškom od 35 posto u listopadu 2024.

Poput Bidena, Trumpa prati rašireno nezadovoljstvo visokim razinama inflacije. Cijene benzina naglo su porasle otkako je Trump u veljači zapovjedio bombardiranje Irana, a samo 36 posto Amerikanaca odobrava rat, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa.

Sukob je u tom razdoblju imao duga zatišja, ali su posljednjih dana dvije strane razmijenile raketne napade. Iran uz to uglavnom blokira ključnu tranzitnu točku za globalnu trgovinu naftom.

Oko 71 posto Amerikanaca – uključujući četiri od deset republikanaca – ne odobrava način na koji se Trump nosi s troškovima života.

Posljednjih mjesec dana registrirani birači u anketi navode da Demokratska stranka ima bolje ideje za gospodarstvo od Republikanske stranke, što je prvi put u otprilike deset godina da demokrati vode po tom pitanju.

Četverodnevna anketa imala je marginu pogreške od tri postotna boda u oba smjera.