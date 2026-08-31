Trump: 'Žestoko ćemo gađati Iran. Bit će odgovora'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u ponedjeljak novim napadima na Iran nakon prvih međusobnih uzvratnih napada u mjesec dana, zbog čega je sukob, koji se u posljednje vrijeme pretvorio u ekonomsku pat-poziciju, zaprijetio ponovnom eskalacijom u otvorene borbe.

Iran je tijekom noći ispalio projektile na dvije američke zračne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na iranski otok Larak, gdje je Washington pogodio iranske lansere koji su ispaljivali mine u Hormuški tjesnac.

"Žestoko ćemo ih gađati", citirao je novinar Fox Newsa Trumpove riječi izrečene tom kanalu. "Bit će odgovora."

Visoki iranski izvor rekao je za Reuters da je noćna razmjena vatre, prva od kraja srpnja, bila "ograničen i kontroliran sukob", ali je dodao da će Teheran oštro odgovoriti ako ponovno bude napadnut.

Trump je rekao da je američka protuzračna obrana srušila sve iranske projektile koji su mogli prouzročiti štetu te da nove američke ekonomske sankcije Iranu imaju velik učinak, izvijestio je Fox News.

Ranije je Trump na društvenim mrežama objavio dva videozapisa koji prikazuju eksplozije kako gutaju glavni iranski terminal za izvoz nafte, uz poruku "Otok Harg raznesen u komadiće!!!". No, videozapisi su bili generirani umjetnom inteligencijom i takav se napad nije dogodio.

Iran je Trumpovu objavu nazvao "smiješnom". Potpredsjednik J. D. Vance rekao je novinarima da Trump "voli malo unijeti promjene na društvenim mrežama" i da je "slao poruku".

Washington se do sada uglavnom suzdržavao od napada na glavnu iransku naftnu i plinsku infrastrukturu jer Iran prijeti razornim uzvratnim napadima na njegove susjede u Perzijskom zaljevu.

Od kraja srpnja, rat koji je Trump započeo s Izraelom prije šest mjeseci uglavnom se pretvorio u ekonomsku pat-poziciju, pri čemu se svaka strana kladi da će suparničke blokade plovidbe oko Zaljeva prisiliti onu drugu na uzmak.

Pojačavanje ekonomskog pritiska

Washington je nedavno pojačao napore za kažnjavanje Teherana i njegovih poslovnih partnera "sekundarnim sankcijama" koje pogađaju treće zemlje koje kupuju njegovu naftu.

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je u ponedjeljak da Iran sada "burno reagira" jer nove sankcije uzimaju danak njegovom već uzdrmanom gospodarstvu.

"U šoku su zbog stanja svojeg gospodarstva", rekao je Bessent novinarima na sastanku ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20 u Sjevernoj Karolini. "Mislim da kinetički napadaju jer gube na ekonomskom planu."

Bessent je u nedjelju rekao za Reuters da će nove sekundarne sankcije vjerojatno biti predstavljane na tjednoj bazi u nastojanju da se izvrši pritisak na Iran, s početnim naglaskom na banke.

SAD gađao Larak

Američke snage u nedjelju su pogodile dva iranska lansera na iranskom otoku Larak, rekao je američki dužnosnik, nakon što je "primijećeno kako snage Korpusa islamske revolucionarne garde pripremaju lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac".

Tri osobe poginule su u američkom napadu, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim. Državna agencija Nournews objavila je da su dvije od njih identificirane kao pripadnici mornarice Revolucionarne garde.

Larak je mali otok u tjesnacu u blizini strateške iranske luke Bandar Abbas. Hormuški tjesnac, kroz koji inače prolazi petina globalnih pošiljki sirove nafte i plina, praktički je blokiran od početka rata.

U priopćenju je Zapovjedništvo američkih snaga navelo da je poduzelo "ograničenu, preciznu" akciju protiv snaga iranske Revolucionarne garde koje su postavljale mine i predstavljale "neposrednu prijetnju" u tjesnacu. Nisu navedeni detalji.

Iranska državna televizija citirala je Revolucionarnu gardu koja je navela da se supertanker zapalio i zaustavio nakon što su ga u južnom dijelu tjesnacu pogodile dvije pomorske mine. Američka vojska kasnije je demantirala te tvrdnje.

Iran i dalje želi pregovore

Trump je prekinuo intenzivno bombardiranje u sklopu svoje "Operacije Epski gnjev" u travnju prekidom vatre, a strane su se u lipnju dogovorile o privremenom okviru za daljnje pregovore o okončanju rata. No to se nije održalo, što je dovelo do učestalih razmjena vatre, uključujući dva tjedna američkog bombardiranja u srpnju.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian u ponedjeljak je rekao indijskom premijeru Narendri Modiju na marginama regionalnog sigurnosnog sastanka u Kirgistanu da Iran i dalje teži rješenju putem pregovora.

"Vjerujemo da nastavak rata nije nikome u interesu, ni nama, ni regiji, ni čovječanstvu", citirala je njegove riječi iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim.

Trump još uvijek nije postigao ciljeve koje je postavio na početku rata: uništenje iranskog nuklearnog programa, ograničavanje njegove sposobnosti za napade na regionalne suparnike i stvaranje uvjeta da Iranci svrgnu svoje vjerske vođe.