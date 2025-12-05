Trumpov sin je 10 puta bogatiji otkad mu je otac opet izabran

Najveći dio njegovog bogatstva odnosi se na njegov 7,3-postotni udio u American Bitcoinu, tvrtki koja "rudari" i gomila kriptovalutu. Koncem rujna, tvrtka je posjedovala 3418 bitcoina, koji prema današnjim cijenama vrijede preko 320 milijuna dolara. Kako se tržišna vrijednost tvrtke procjenjuje na više od dvije milijarde dolara, Ericov dio vrijedi oko 160 milijuna dolara.

Također, njegov udio u kompaniji za kriptovalute World Liberty Financial, koju je nedugo prije prošlogodišnjih predsjedničkih izbora pokrenuo njegov otac zajedno sa sinovima Ericom, Donald Trumpom mlađim i Barronom, donio mu je procijenjenih 135 milijuna dolara.

Zajedno s preostalom imovinom, dvije kompanije za kriptovalute su povećale Ericovo bogatstvo na otprilike 400 milijuna dolara ili deseterostruko u odnosu na razdoblje prije povratka njegovog oca u Bijelu kuću.

Pokretanje videa... 00:49 Trump pomilovao puricu | Video: 24sata/Reuters

Na zahtjev za komentarom, Eric je osporio tu procjenu, no odbio je objasniti zašto.

Eric Trump već devet godina upravlja očevom tvrtkom Trump Organization kojoj se pridružio 2006., ali nema udjela u nekretninama po kojima je kompanija poznata.

Vrijednost dionica American Bitcoina je početkom rujna nakratko porasla na 14,52 dolara, što je značilo da je Ericovih 68 milijuna dionica vrijedila oko milijardu dolara, no ubrzo je splasnula te je ovog tjedna iznosila oko 2,39 dolara.

Kada je Forbes sredinom rujna procjenjivao bogatstvo obitelji Trump, vrijednost Ericove imovine je bila oko 750 milijuna dolara, pri čemu je 500 milijuna dolazilo iz njegovog udjela u American Bitcoinu. To je sada značajno manje, no i dalje je daleko bogatiji nego prošle godine. Prije nego što se obogatio na kriptovalutama, Forbes procjenjuje da je godišnje zarađivao gotovo tri milijuna dolara te prikupio tekuće imovine u vrijednosti od preko 30 milijuna dolara. Nakon što mu se otac vratio na čelo američke politike, Eric je imao koristi od obnovljenog međunarodnog interesa za poslovanjem s Trump Organizationom.

Prema procjenama, prošle godine je zaradio oko 3,2 milijuna dolara od novih ugovora o licencama u Dubaiju, Saudijskoj Arabiji i Vijetnamu.

Sa stotinama milijuna dolara, Eric je natuknuo da bi oca, osim u financijskom, mogao slijediti i u političkom smislu te se u intervjuu za japanski tjednik Nikkei Asia našalio o mogućoj predsjedničkoj kandidaturi u budućnosti.

No, zasad su kriptovalute njegov put prema trajnijem status milijardera.