Najmlađi Trumpov sin postat će šef unutar TikToka?! 'Nadam se da će predsjednik to razmotriti'

Tata Donald (79) vratio se na TikTok nakon gotovo godinu dana, a sad bi sin Barron (19) mogao dobiti visoku poziciju unutar kompanije!

Prijedlog dolazi od Jakea Adventa, bivšeg menadžera za društvene medije Donalda Trumpa, kojeg predsjednik zove "TikTok Jack". Advent je bio ključan za Trumpovu uspješnu TikTok kampanju 2024., skupio je stotine milijuna pregleda i privukao mlađu publiku.

On smatra da bi Barron, za kojeg kaže da razumije generaciju Z, trebao biti u upravnom odboru ili na nekoj drugoj visokoj funkciji TikToka.

"Nadam se da će predsjednik razmotriti imenovanje Barrona i drugih mladih Amerikanaca kako bi TikTok ostao relevantan za mlade", rekao je Advent za Daily Mail.

Foto: Chris Kleponis - Pool via CNP

Ovaj prijedlog uslijedio je nakon razdoblja neizvjesnosti oko sudbine aplikacije u SAD-u. Trumpova administracija potpisala je 25. rujna 2025. izvršnu uredbu kojom se odobrava izdvajanje američkog dijela poslovanja TikToka u novi entitet pod većinskom američkom kontrolom, s rokom od 120 dana za finalizaciju dogovora. Ovaj potez odgovor je na zakon iz 2024., donesen tijekom Bidenove administracije, koji je od kineske matične tvrtke ByteDance zahtijevao prodaju američkih operacija zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Vrijednost novog pothvata procjenjuje se na oko 14 milijardi dolara (približno 13 milijardi eura), iako analitičari sugeriraju da bi mogla biti značajno viša. U konzorciju ulagača nalaze se Oracle, Silver Lake, MGX, Andreessen Horowitz i drugi, dok ByteDance zadržava manjinski udio od približno 19.9%. Oracle će nadzirati TikTokov algoritam i podatke američkih korisnika kako bi se osigurala zaštita od potencijalnih zlonamjernih utjecaja i pristupa kineskih vlasti.

U svojem povratničkom Tik Tok videu Trump je poručio: "Svim mladim ljudima na TikToku, spasio sam TikTok, tako da mi dugujete puno. Jednog dana, netko od vas sjedit će za ovim stolom."

Melania Trump je u prosincu 2024. kazala da Barron "poznaje svoju generaciju" i kako je savjetovao oca kako doprijeti do mladih birača putem TikToka i podcastera.

Barron je suosnivač kripto tvrtke World Liberty Financial, gdje ima ulogu "DeFi visionary". Njegov brat Eric Trump je 2024. rekao da Barron, unatoč ranijim sportskim ambicijama, sada koristi svoju inteligenciju za poslovne pothvate...



