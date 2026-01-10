Obavijesti

ANALIZA ROBERTA BARIĆA PLUS+

Trumpov udar na Venezuelu i Madura: 24 sekundi koje su preoblikovale cijeli svijet

Piše Robert Barić, profesor na FPZ-u i vojno-politički analitičar,
Trumpov udar na Venezuelu i Madura: 24 sekundi koje su preoblikovale cijeli svijet
Detaljna analiza profesora Barića koju donosi novi broj tjednika Express otkriva kako je Trump udarom na Madura pokazao Kini da može na Tajvan a Putinu da ne treba stati u Ukrajini

Admiral

U ranim jutarnjim satima 3. siječnja 2026. SAD je pokrenuo operaciju Potpuna odlučnost (Absolute Resolve), niz zračnih udara na ciljeve u Venezueli, koji su kulminirali operacijom zarobljavanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i supruge Cilije Flores. Napad je predstavljao eskalaciju sukoba obje zemlje i potiče stvaranje uvjeta za eventualnu promjenu režima u Caracasu, ali bez izravne američke okupacije. Iako je to rezultat koji priželjkuje Trumpova administracija, krajnji ishod mogao bi biti ne samo destabilizacija Latinske Amerike, nego i niz negativnih posljedica na globalnoj razini.

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor
NE MOŽE BITI JASNIJE

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor

Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede, rekao je Trump
Agent ICE-a koji je ubio ženu u Minneapolisu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku
DRAMATIČNA SNIMKA

Agent ICE-a koji je ubio ženu u Minneapolisu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku

Video, koji nudi sirovu perspektivu iz prvog lica, objavila je i Bijela kuća kao njihov dokaz da je agent djelovao u samoobrani, no snimka je istovremeno potaknula još dublje podjele i otvorila brojna pitanja o okolnostima incidenta

