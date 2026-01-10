Detaljna analiza profesora Barića koju donosi novi broj tjednika Express otkriva kako je Trump udarom na Madura pokazao Kini da može na Tajvan a Putinu da ne treba stati u Ukrajini
ANALIZA ROBERTA BARIĆA PLUS+
Trumpov udar na Venezuelu i Madura: 24 sekundi koje su preoblikovale cijeli svijet
U ranim jutarnjim satima 3. siječnja 2026. SAD je pokrenuo operaciju Potpuna odlučnost (Absolute Resolve), niz zračnih udara na ciljeve u Venezueli, koji su kulminirali operacijom zarobljavanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i supruge Cilije Flores. Napad je predstavljao eskalaciju sukoba obje zemlje i potiče stvaranje uvjeta za eventualnu promjenu režima u Caracasu, ali bez izravne američke okupacije. Iako je to rezultat koji priželjkuje Trumpova administracija, krajnji ishod mogao bi biti ne samo destabilizacija Latinske Amerike, nego i niz negativnih posljedica na globalnoj razini.
