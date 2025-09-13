Trumpov veleposlanik donio papi Lavu rođendansku tortu: A papu Franju je oštro kritizirao...

Novi veleposlanik američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vatikanu, desničarski katolik koji je oštro kritizirao papu Franju, pokušao je u subotu zasladiti svoju diplomaciju na sastanku s papom Lavom, donijevši Papi čokoladnu rođendansku tortu.

Brian Burch dao je Lavu, prvom američkom papi, tortu koju je napravio lanac restorana iz područja Chicaga na sastanku u Apostolskoj palači Vatikana na kojem je formalno predao svoje diplomatske vjerodajnice.

Lav, porijeklom iz Chicaga i izabran u svibnju da zamijeni Franju, u nedjelju puni 70 godina. Torta, ukrašena crvenim natpisom "Sretan rođendan", došla je iz Portillo'sa, popularnog lokalnog lanca poznatog posebno po svojim hot dogovima, talijanskoj govedini i BBQ rebarcima.

Burch je često kritizirao Franju, koji je 12 godina vodio Crkvu od 1,4 milijarde članova. Rekao je da je pastoralni program pokojnog pape, poput veće ljubaznosti prema LGBTQ katolicima, izazvao "veliku zbrku". Jedan papin savjetnik rekao je da bi Vatikan mogao odbiti akreditirati Burcha kada ga je Trump prošle godine nominirao, što Vatikan nije učinio.

Lav se nasmijao u subotu kada mu je uručena torta. "Portillo Vam ju je poslao", rekao je Burch Papi, prema video snimci. Lav je odgovorio: "A Vi ste ju donijeli."