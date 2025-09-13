Obavijesti

News

Komentari 0
ČOKOLADA DA SE ZASLADI...

Trumpov veleposlanik donio papi Lavu rođendansku tortu: A papu Franju je oštro kritizirao...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trumpov veleposlanik donio papi Lavu rođendansku tortu: A papu Franju je oštro kritizirao...
Foto: Simone Risoluti/REUTERS

Lav se nasmijao u subotu kada mu je uručena torta. 'Portillo Vam ju je poslao', rekao je Burch Papi, prema video snimci. Lav je odgovorio: 'A Vi ste ju donijeli'

Novi veleposlanik američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vatikanu, desničarski katolik koji je oštro kritizirao papu Franju, pokušao je u subotu zasladiti svoju diplomaciju na sastanku s papom Lavom, donijevši Papi čokoladnu rođendansku tortu. 

Brian Burch dao je Lavu, prvom američkom papi, tortu koju je napravio lanac restorana iz područja Chicaga na sastanku u Apostolskoj palači Vatikana na kojem je formalno predao svoje diplomatske vjerodajnice.

PISMO NATO-U I SVIJETU Trump: 'Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti'
Trump: 'Ako NATO učini kako ja kažem, rat će brzo završiti'

Lav, porijeklom iz Chicaga i izabran u svibnju da zamijeni Franju, u nedjelju puni 70 godina. Torta, ukrašena crvenim natpisom "Sretan rođendan", došla je iz Portillo'sa, popularnog lokalnog lanca poznatog posebno po svojim hot dogovima, talijanskoj govedini i BBQ rebarcima.

Burch je često kritizirao Franju, koji je 12 godina vodio Crkvu od 1,4 milijarde članova. Rekao je da je pastoralni program pokojnog pape, poput veće ljubaznosti prema LGBTQ katolicima, izazvao "veliku zbrku". Jedan papin savjetnik rekao je da bi Vatikan mogao odbiti akreditirati Burcha kada ga je Trump prošle godine nominirao, što Vatikan nije učinio.

Lav se nasmijao u subotu kada mu je uručena torta. "Portillo Vam ju je poslao", rekao je Burch Papi, prema video snimci. Lav je odgovorio: "A Vi ste ju donijeli."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ne jedan, nego dva dobitnika: Sretni Hrvati na Eurojackpotu osvojili po 90.000 eura!
ČESTITAMO

Ne jedan, nego dva dobitnika: Sretni Hrvati na Eurojackpotu osvojili po 90.000 eura!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 16. rujna 2025., a glavni dobitak iznosi 116.000.000,00 eura
Raskrižje koje je posvađalo Hrvatsku. Tko ima prednost? Na ovom na testu padaju ko kruške
RIJEŠITE TEST

Raskrižje koje je posvađalo Hrvatsku. Tko ima prednost? Na ovom na testu padaju ko kruške

Da vas vidimo, znalci! Možete li imati 10 od 10 na testu? Ubacili smo i pitanje oko kojeg se ni stručnjaci ne mogu složiti tko ima prednost. Pa da vidimo što vi kažete
Novi detalji: Robinson priznao zločin ocu, rekao da bi se radije ubio nego predao. Zvali pastora
TERETE GA ZA 3 KAZNENA DJELA

Novi detalji: Robinson priznao zločin ocu, rekao da bi se radije ubio nego predao. Zvali pastora

Osumnjičeni Tyler Robinson uhićen zbog pucnjave na Charlieja Kirka najvjerojatnije će se suočiti s optužnicom za teško ubojstvo, nedopušteno korištenje vatrenog oružja s posljedicom teških tjelesnih ozljeda te za ometanje pravde.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025