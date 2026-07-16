Trumpova administracija kreće u obračun s krajnjom ljevicom, Rubio pozvao saveznike

Američki državni tajnik Marco Rubio u četvrtak je pokrenuo inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao "terorom krajnje ljevice", rekavši dužnosnicima iz više od 60 zemalja da se ljevičarsko nasilje zanemaruje. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, Rubio je rekao da je prijetnja islamskog militarizma "značajno umanjena" zahvaljujući koordiniranim međunarodnim naporima.

No upozorio je na "neospornu stvarnost" da je rastuće ljevičarsko nasilje "slijepa točka".

"Možemo i moramo identificirati i mapirati ovu prijetnju i iznova sagraditi arhitekturu protuterorizma kako bismo je porazili", rekao je Rubio, opisavši transnacionalnu prijetnju od grupa koje ciljaju političare i infrastrukturu i opisavši njihove motive kao mržnju prema Zapadu i njegovom uspjehu.

Predsjednik Donald Trump postavio je kao prioritet borbu protiv ljevičarskih skupina.

Trump je obećao djelovati protiv ljevičarskih skupina koje optužuje da potiču na nasilje, nakon ubojstva konzervativnog aktivista i Trumpova saveznika Charlieja Kirka prošle godine.

Trumpova administracija u svibnju je organizirala radionicu na kojoj se raspravljalo o prijetnji skupina krajnje ljevice, dok će se druga održati u Njemačkoj uz suorganizaciju SAD-a.

"Ili ćemo surađivati preko naših granica ili će teroristi nastaviti eksploatirati pukotine između njih", rekao je Rubio. "Sjedinjene Države grade infrastrukturu, partnerstvo i strategiju da se poraze pošasti terora krajnje ljevice."

Od studenog, Washington je proglasio četiri europske skupine stranim terorističkim organizacijama i nudi nagradu do 10 milijuna dolara za informacije o njihovom financiranju.

Rubio je rekao da ljevičarske skupine rade sa stranim zemljama koje su neprijateljske SAD-u.