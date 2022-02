Truth Social, društvena mreža Donalda Trumpa, od ponedjeljka je dostupna na Appleovoj internetskoj trgovini, što predstavlja novi medijski kanal bivšeg republikanskog predsjednika nakon što mu je prošle godine zabranjen pristup drugim internetskim platformama.

Aplikacija je postala dostupna za preuzimanje nedugo nakon ponoći po američkom vremenu te se automatski instalirala na Apple uređajima korisnika koji su se prebilježili.

Sučelje aplikacije, koja se na mobilnim uređajima pojavljuje pod imenom MAGA Hub, kopija je Instagrama, pa se na njoj mogu dijeliti 'priče' i klasične objave.

Novim korisnicima se tako pri ulasku na aplikaciju, koja se na mobitelu pojavljuje pod nazivom MAGA Hub po Trumpovom sloganu 'Make America Great Again' (Učinimo Ameriku ponovno velikom) pojavljuju objave protiv nošenja zaštitnih maski, one o aktualnom predsjedniku Joeu Bidenu kao 'komunističkom pedofilu' ili one koje slave brazilskog čelnika Jaira Bolsonara.

- Htjeli su nas zakopati, no nisu znali da smo sjeme- napisala je jedna korisnica nove društvene mreže na kojoj ima i nepolitičkih objava, poput slika pasa. Zasad se na njoj ne može pronaći službeni profil samog bivšeg predsjednika.

Trumpu je zabranjen pristup Twitteru, Facebooku i YouTubeu nakon upada njegovih pobornika u Kapitol 6. siječnja 2021. te optužbi da ih je on na to potaknuo.

Trumpovu tvrtku koja upravlja aplikacijom predvodi bivši republikanski zastupnik Devin Nunes, a ona je posljednja kompanija koja se pozicionira kao zagovornik slobode govora i želi privući korisnike koji smatraju da se njihov glas blokira na postojećim društvenim mrežama.

Tvrtka planira izaći na njujoršku burzu, a već je prikupila više od milijardu dolara privatnih investitora.