NAKON NAJAVA

Trumpova je administracija pokrenula saveznu operaciju protiv imigranata u Chicagu

Piše HINA,
Trumpova je administracija pokrenula saveznu operaciju protiv imigranata u Chicagu
Guverner Illinoisa JB Pritzker i gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson, obojica demokrati, rekli su da nisu primili službenu obavijest saveznih vlasti ni o kakvoj operaciji, koju su nazvali političkom predstavom

Nakon što je nekoliko tjedana obećavala da će poslati pripadnike Nacionalne garde da se bore protiv kriminala u Chicagu, Trumpova je administracija priopćila da je pokrenula operaciju u Illinoisu kojoj je cilj otkriti okorjele kriminalce među ilegalnim imigrantima. Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da imigracijske i carinske vlasti provode "Operaciju Midway Blitz", ali nisu iznijeli pojedinosti o njezinim razmjerima i karakteristikama. Tek će se vidjeti hoće li predsjednik Donald Trump poslati vojnike Nacionalne garde u Chicago kako bi pomogli imigracijskim i carinskim vlastima i drugim federalnim snagama, kao što je to učinio u Los Angelesu i Distriktu Columbia.

Guverner Illinoisa JB Pritzker i gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson, obojica demokrati, rekli su da nisu primili službenu obavijest saveznih vlasti ni o kakvoj operaciji, koju su nazvali političkom predstavom kojoj je cilj zastrašivanje.

Trump je zaoštravao retoriku o jačanju prisutnosti saveznih snaga reda i Nacionalne garde u gradovima i državama u kojima su na čelu demokrati, navodeći kako mora upotrijebiti predsjedničke ovlasti u borbi protiv kriminala, čak i dok lokalni dužnosnici navode pad broja ubojstava i drugih zločina.

Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da je zadnja operacija imigracijskih i carinskih vlasti bila nužna zbog zakona grada i države koji ograničavaju suradnju sa saveznim imigracijskim vlastima.

OBJAVA NA DRUŠTVENOJ MREŽI Trump nakon imigracijske racije tvrdi: Tvrtke bi trebale obučavati američke radnike
Pomoćnica ministra domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin rekla je da su cilj operacije osuđivani članovi bandi, silovatelji, otmičari i krijumčari droge koje je nazvala "najgorim od najgorih kriminalaca među ilegalnim imigrantima u Chicagu".

U priopćenju se navodi 11 slučajeva imigranata koji su nelegalno u SAD-u, većina njih iz Meksika i Venezuele, za koje je Ministarstvo izvijestilo da su uhićivani ili osuđivani za teške zločine i pušteni iz lokalnih zatvora, umjesto da ih se preda saveznim imigracijskim vlastima.

Gradska vijećnica Jeylu Gutierrez, koja predstavlja pretežno hispansku 14. izbornu jedinicu na jugozapadu Chicaga, rekla je da je najmanje pet članova njezine jedinice uhićeno u, kako je rekla, "napadu saveznih snaga".

Među uhićenima je, rekla je Gutierrez, bio i cvjećar koji je priveden dok je bio na poslu, a ostali su uhićeni dok su čekali autobus ili prolazili ulicom.

"Nikad nije bila riječ o uhićivanju najgorih od najgorih, ovdje je riječ o teroriziranju naših zajednica", rekla je na konferenciji za novinare Gutierrez, koja je imigrantica iz Meksika.

