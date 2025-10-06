Obavijesti

CHICAGO, PORTLAND...

Trumpova vlada gradove koje vode demokrati naziva 'ratnim zonama', tamo šalju vojsku

Piše HINA,
Foto: Carlos Barria

Trump je u subotu potpisao slanje 300 pripadnika Nacionalne garde u Chicago kako bi „štitili federalne agente i imovinu”; objavila je Bijela kuća.

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa u nedjelju je proglasila Chicago „ratnom zonom” kako bi tamo mogla poslati trupe, u vrijeme dok su pripadnici kalifornijske Narodne garde usprkos sudskim blokadama raspoređeni u Portland u Oregonu, još jedan grad pod vodstvom demokrata. 

„To je ratna zona. Njegov grad je ratna zona, a on laže kako bi kriminalci mogli doći i uništiti živote ljudi”, objavila je u nedjelju ministrica nacionalne sigurnosti Kristi Noem na Fox Newsu, referirajući se na gradonačelnika Chicaga Brandona Johnsona koji je osudio „neustavne mjere”.

Ministrica tvrdi da bande, karteli i druge „poznate terorističke organizacije” nude nagrade prosvjednicima kako bi se suprotstavili agentima američke službe za imigraciju (ICE). 

Demokrati su kritizirali tu odluku, među njima i Dick Durbin, senator iz Illinoisa, savezne države u kojoj je Chicago najveći grad. On smatra da se republikanski predsjednik ne želi boriti protiv kriminala, nego „širiti strah”, prenosi France Presse. 

„Oni su ti koji su pretvorili ovaj grad u ratnu zonu”, rekao je u nedjelju demokratski guverner Illinoisa J.B. Pritzker na CNN-u, opisujući racije i pozivajući trupe da se povuku. 

Guverner je u priopćenju odluku Bijele kuće nazvao „Trumpovom invazijom”. 

„Nema nikakvog razloga” za slanje trupa u Illinois ili neku drugu saveznu državu bez „znanja, pristanka i suradnje” lokalnih vlasti. 

Anketa CBS-a objavljena u nedjelju pokazuje da se 58 posto Amerikanaca protivi slanju Nacionalne garde u američke gradove. 

Trump je proteklih mjeseci već slao trupe u Los Angeles, Washington i Memphis, svaki put uz protivljenje lokalnih vlasti. 

Takvu odluku za Portland privremeno su blokirale dvije sudske odluke. Federalna sutkinja Karin J. Immergut u prvoj presudi naglasila je da u tom gradu „nema pobune niti prijetnje nacionalnoj sigurnosti”. 

Guvernerka Oregona Tina Kotek u nedjelju je objavila da je usprkos prvoj presudi u njenu saveznu državu raspoređen kontingent s 101 pripadnikom Nacionalne garde iz Kalifornije, što je prisililo sud da donese drugu presudu o obustavi raspoređivanja trupa iz Kalifornije u Portland.

