Trumpova vlada opozvala ukupno 175.000 viza

Američki State Department priopćio je u ponedjeljak da je pod vladom predsjednika Donalda Trumpa opozvao više od 175.000 viza stranim državljanima, nastavljajući sa sveobuhvatnom represijom protiv imigracije u kojoj su još desecima tisuća ljudi ukinute putničke i useljeničke privilegije. State Department je u izjavi naveo da su opozivi usmjereni na strance koji su "kršili uvjete svojih viza, počinjavali zločine, pozivali na nasilje nad američkim građanima, varali Amerikance, zloupotrebljavali naš useljenički sustav ili ugrozili nacionalnu sigurnost". Većina viza opozvana je nakon "susreta s organima za provođenje zakona", a napad, vožnja pod utjecajem alkohola, krađa i zločini povezani s drogom glavni su uzroci, priopćilo je to tijelo američke vlade.

Specifični slučajevi koje je State Department naveo su osoba optužena za teško silovanje i seksualno zlostavljanje, druga osoba optužena za otmicu i trgovinu ljudima te osoba koja se suočava s više od desetak točaka optužnice za posjedovanje materijala o seksualnom zlostavljanju djece.

Američko veleposlanstvo u Sjevernoj Africi poništilo je više od 100 viza roditeljima "turistima za porode" koji su navodno došli u SAD s glavnim ciljem rađanja djece kako bi dobila američko državljanstvo, priopćilo je.

To je tijelo za vanjske poslove dodalo da je poništilo vize više stranaca koji su "slavili" atentat na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, uključujući i jednog koji je izjavio da je "umro prekasno". U siječnju je isto tijelo priopćilo da je poništilo više od 100.000 viza, što je u to vrijeme bio rekord.

Sve širi opseg poništenja odraz je imigracijske represije pokrenute kad se Trump prošle godine vratio u Bijelu kuću, kad je počela deportacija neviđenog broja migranata, među kojima i nekih koji su imali važeće vize.

Njegova je vlada također usvojila strožu politiku odobravanja viza, pri čemu su pooštrene provjere na društvenim mrežama i sve šire provjere. Zagovornici i stručnjaci za ljudska prava osudili su napore Trumpove vlade za provjeru društvenih mreža, tvrdeći da ugrožavaju slobodu govora i nalik su nadzoru i izdvajanju imigranata radi progona.