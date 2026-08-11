Trump smanjuje broj cjepiva za djecu, stručnjaci: 'Predsjednik nema stručna znanja za ovo...'

Uredbom se također preporučuje da se kombinirano cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) razdvoji na tri zasebna cjepiva koja bi se davala tijekom odvojenih posjeta liječniku. Stručnjaci za javno zdravstvo ističu da se program cijepljenja temelji na desetljećima prikupljanim dokazima koji pokazuju da cjepiva štite od teških bolesti i smrti te da broj preporučenih cjepiva odražava specifične zdravstvene potrebe Amerikanaca. Upozoravaju da će smanjenje broja preporučenih cjepiva više djece izložiti riziku od bolesti koje se mogu spriječiti.

"Moja administracija od ovog trenutka priznaje preporuke zlatnog standarda za cijepljenje djece koje obuhvaćaju samo 11 temeljnih cjepiva protiv najozbiljnijih i najopasnijih bolesti, uz MMR, koji će, nadamo se, biti razdvojen", rekao je Trump tijekom ceremonije potpisivanja u Bijeloj kući.

"Amerika je preporučivala više cjepiva za djecu nego bilo koja usporediva zemlja, pa čak i dvostruko više doza nego neke europske zemlje", rekao je.

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., dugogodišnji kritičar cjepiva, ranije je predvodio nastojanja da se ukine univerzalna preporuka cijepljenja djece protiv hepatitisa B i smanji popis preporučenih cjepiva, pozivajući se na povezanost cjepiva s autizmom koju su znanstvenici u više navrata opovrgnuli.

Kennedy je u siječnju iz američkog programa cijepljenja izbacio cjepiva protiv šest od ukupno 17 bolesti, no tu je odluku zaustavio savezni sud. Trumpova uredba predviđa da će savezna vlada ubuduće podupirati samo preostalih 11 cjepiva. U izvršnoj uredbi navodi se da se njome potvrđuju Kennedyjeve izmjene unatoč sudskom postupku koji je još u tijeku.

Zdravstveni stručnjaci odbacuju promjene

Američka pedijatrijska akademija (AAP) i proizvođač cjepiva Merck kritizirali su uredbu. "Razmatramo sljedeće korake", rekao je Richard Hughes IV, glavni pravni zastupnik Američke pedijatrijske akademije, koja je ranije ove godine podnijela tužbu zbog Kennedyjevih izmjena programa cijepljenja djece.

Merck je priopćio da ne postoje objavljeni znanstveni dokazi koji bi pokazivali bilo kakvu korist od razdvajanja kombiniranog cjepiva MMR na tri zasebna cjepiva te da primjena pojedinačnih komponenti povećava broj uboda i može dovesti do odgađanja ili propuštanja cijepljenja.

Demetre Daskalakis, bivši ravnatelj Nacionalnog centra za imunizaciju i respiratorne bolesti američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), rekao je da bi razdvajanje kombiniranih cjepiva i slabljenje preporuka produbili nejednakosti i smanjili procijepljenost, upozorivši da se takve preporuke u praksi ne mogu provesti.

Republikanski senator osudio odluku

Republikanski senator Bill Cassidy iz Louisiane, liječnik i predsjednik senatskog odbora za zdravstvo, osudio je uredbu. "Ja sam liječnik. Ova izvršna uredba je pogrešna. Predsjednik nema stručna znanja potrebna za ovakve promjene", rekao je Cassidy, dodajući da će razdvajanje cjepiva značiti da će "djeca morati primiti više uboda kako bi dobila jednaku zaštitu". Cassidy je, međutim, pomogao da Trumpovi kandidati za čelne položaje u zdravstvenim institucijama dobiju potvrdu Senata, unatoč vlastitim upozorenjima na skepticizam prema cjepivima.

Njegov glas bio je presudan za potvrdu Kennedyja 2025. godine. Cassidy je u svibnju izgubio republikanske predizbore od protukandidata kojeg je podržao Trump te će u siječnju napustiti dužnost.

Stručnjaci osporavaju tvrdnje administracije

Trump, Kennedy i drugi dužnosnici Bijele kuće rekli su da će prema novoj uredbi američka djeca primati znatno manje od 72 uboda, koliko ih je, prema njihovim tvrdnjama, preporučivao prethodni program. Stručnjaci za cjepiva tvrde da je ta brojka prenapuhana jer kombinirana cjepiva poput MMR-a računa kao više zasebnih uboda, premda se daju jednom injekcijom, te uključuje godišnje doze cjepiva protiv gripe i COVID-a 19.

Elizabeth Mack, pedijatrica intenzivne medicine iz Charlestona u Južnoj Karolini, rekla je da bi razdvajanje cjepiva zapravo povećalo broj injekcija koje djeca primaju jer se ona trenutačno daju u kombinaciji. Dodala je i da u Sjedinjenim Državama nema odobrenih pojedinačnih cjepiva samo protiv ospica, zaušnjaka ili rubeole, zbog čega preporuku u sadašnjem obliku nije moguće provesti. "Nemamo sustav koji bi to mogao podržati", rekla je Mack, postavivši pitanje hoće li roditelji morati češće dolaziti liječniku i hoće li troškovi tih dodatnih posjeta biti pokriveni.