Obavijesti

News

Komentari 6
ŠOK NA SVEUČILIŠTU

Trumpovog bliskog saveznika Kirka upucali u SAD-u! Trump: Pomolimo se. On je sjajan tip...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Trumpovog bliskog saveznika Kirka upucali u SAD-u! Trump: Pomolimo se. On je sjajan tip...
Foto: Jerry Mennenga

Charlie Kirk, američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj upucan je na jednom događaju u američkoj saveznoj državi Utah, izvještava CNN, koji navodi kako je Kirk Trumpov 'saveznik'.

Charlie Kirk, američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj upucan je na jednom događaju u američkoj saveznoj državi Utah, izvještava CNN, koji navodi kako je Kirk Trumpov 'saveznik'.

Još nisu poznate težine ozljeda.

- Svi se moramo pomoliti za Charlieja koji je upucan. Sjajan tip. Bog ga blagoslovio - napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- Pomno pratimo događaje oko pucnjave na Valley sveučilištu u Utahu. Naše misli su s Charliejem i njegovim voljenima. Agenti će uskoro stići na lokaciju, FBI će pomoći u istrazi - napisao je direktor FBI-ja Kash Patel.

Tko je Charlie Kirk?

Charlie Kirk (31) jedan je od najutjecajnijih glasova američke desnice, osnivač organizacije Turning Point USA i ključni saveznik predsjednika Donalda Trumpa. Kroz svoj medijski imperij i aktivizam, preoblikovao je konzervativni pokret, ciljajući na mlade.

Politički put započeo je kao tinejdžer. Nakon što je odustao od fakulteta, s 18 godina je 2012. suosnovao Turning Point USA, organizaciju za promicanje konzervativnih ideja na američkim sveučilištima. TPUSA je brzo prerasla u nacionalni fenomen s višemilijunskim proračunom i prisutnošću na tisućama kampusa diljem SAD-a.

Kirk je voditelj iznimno popularnog podcasta i radijske emisije "The Charlie Kirk Show". Njegova odanost Donaldu Trumpu je neupitna; bio je jedna od ključnih figura u njegovim kampanjama...

Prate ga kontroverze, uključujući optužbe za širenje dezinformacija o COVID-19 i izbornim prijevarama. Posljednjih godina doživio je i značajnu ideološku transformaciju. Od zagovornika sekularizma, postao je, kako navodi NPR, jedan od glavnih promotora kršćanskog nacionalizma, tvrdeći da je odvojenost crkve i države "izmišljotina".

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025