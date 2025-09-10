Trumpovog bliskog saveznika Kirka upucali u SAD-u! Trump: Pomolimo se. On je sjajan tip...

Charlie Kirk, američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj upucan je na jednom događaju u američkoj saveznoj državi Utah, izvještava CNN, koji navodi kako je Kirk Trumpov 'saveznik'.

Još nisu poznate težine ozljeda.

- Svi se moramo pomoliti za Charlieja koji je upucan. Sjajan tip. Bog ga blagoslovio - napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- Pomno pratimo događaje oko pucnjave na Valley sveučilištu u Utahu. Naše misli su s Charliejem i njegovim voljenima. Agenti će uskoro stići na lokaciju, FBI će pomoći u istrazi - napisao je direktor FBI-ja Kash Patel.

Tko je Charlie Kirk?

Charlie Kirk (31) jedan je od najutjecajnijih glasova američke desnice, osnivač organizacije Turning Point USA i ključni saveznik predsjednika Donalda Trumpa. Kroz svoj medijski imperij i aktivizam, preoblikovao je konzervativni pokret, ciljajući na mlade.

Politički put započeo je kao tinejdžer. Nakon što je odustao od fakulteta, s 18 godina je 2012. suosnovao Turning Point USA, organizaciju za promicanje konzervativnih ideja na američkim sveučilištima. TPUSA je brzo prerasla u nacionalni fenomen s višemilijunskim proračunom i prisutnošću na tisućama kampusa diljem SAD-a.

Kirk je voditelj iznimno popularnog podcasta i radijske emisije "The Charlie Kirk Show". Njegova odanost Donaldu Trumpu je neupitna; bio je jedna od ključnih figura u njegovim kampanjama...

Prate ga kontroverze, uključujući optužbe za širenje dezinformacija o COVID-19 i izbornim prijevarama. Posljednjih godina doživio je i značajnu ideološku transformaciju. Od zagovornika sekularizma, postao je, kako navodi NPR, jedan od glavnih promotora kršćanskog nacionalizma, tvrdeći da je odvojenost crkve i države "izmišljotina".