Obavijesti

News

Komentari 0
AMERIKANCI PO STAROM PLUS+

Trumpu se nitko ništa ne usudi reći i posve mu je lako nuditi 50 mil. dolara za Madurovu glavu

Piše Božo Kovačevič, bivši veleposlanik RH u Rusiji,
Čitanje članka: 7 min
Trumpu se nitko ništa ne usudi reći i posve mu je lako nuditi 50 mil. dolara za Madurovu glavu
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Rušenjem Madura Trump bi se pridružio galeriji predsjednika koji s od '54. intervenirali u Gvatemali, Kubi, Dominikanskoj Republici, Britanskoj Gvajani, Haitiju, Brazilu, Čileu, Boliviji, Argentini, Nikaragvi, Grenadi...

Konkvistadori su od španjolskih i portugalskih kraljeva dobili jasne ovlasti: dovesti u Europu što je moguće više zlata i robova. Investitori su očekivali povrat novca uloženog u brodove, opremu i mornare te, dakako, očekivali su i zaradu. Tako je jedan od tih poduzetnih osvajača, iza leđa Kolumbu koji je htio biti prvi i jedini dvorski dobavljač dobara iz Zapadne Indije, Alonso de Ojeda, tražeći blago s talijanskim istraživačem Amerigom Vespuccijem, 1499. godine naišao na domorodačke kuće na vodi, sojenice, što je europski osvajački dvojac podsjetilo na Veneciju pa su cijelu zemlju na koju su stupili kao prvi Europljani nazvali Mala Venecija, Venezuela. Taj naoko dobrohotni očinski deminutiv uopće nije podrazumijevao ni minimum milosrđa prema ondje zatečenim ljudima. Polugole domoroce pohlepni Europljani vidjeli su samo kao potencijalne robove koje će ili prodati u Europi ili iskoristiti u potrazi za zlatom. Nepristajanje domorodaca na tu ulogu povlačilo je bešćutno ubijanje u vezi s čim, čini se, tankoćutni europski kršćani nisu imali nikakve moralne dvojbe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!
DRAMA U ZADARSKOJ BOLNICI

Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!

U zadarskoj bolnici tvrde kako su napravili sve pretrage i da je s djetetom bilo sve u redu. Jedino što su naglasili da je zbog oca, koji je vikao i fizički prijetio, stigla policija
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025