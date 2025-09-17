Rušenjem Madura Trump bi se pridružio galeriji predsjednika koji s od '54. intervenirali u Gvatemali, Kubi, Dominikanskoj Republici, Britanskoj Gvajani, Haitiju, Brazilu, Čileu, Boliviji, Argentini, Nikaragvi, Grenadi...
Trumpu se nitko ništa ne usudi reći i posve mu je lako nuditi 50 mil. dolara za Madurovu glavu
Konkvistadori su od španjolskih i portugalskih kraljeva dobili jasne ovlasti: dovesti u Europu što je moguće više zlata i robova. Investitori su očekivali povrat novca uloženog u brodove, opremu i mornare te, dakako, očekivali su i zaradu. Tako je jedan od tih poduzetnih osvajača, iza leđa Kolumbu koji je htio biti prvi i jedini dvorski dobavljač dobara iz Zapadne Indije, Alonso de Ojeda, tražeći blago s talijanskim istraživačem Amerigom Vespuccijem, 1499. godine naišao na domorodačke kuće na vodi, sojenice, što je europski osvajački dvojac podsjetilo na Veneciju pa su cijelu zemlju na koju su stupili kao prvi Europljani nazvali Mala Venecija, Venezuela. Taj naoko dobrohotni očinski deminutiv uopće nije podrazumijevao ni minimum milosrđa prema ondje zatečenim ljudima. Polugole domoroce pohlepni Europljani vidjeli su samo kao potencijalne robove koje će ili prodati u Europi ili iskoristiti u potrazi za zlatom. Nepristajanje domorodaca na tu ulogu povlačilo je bešćutno ubijanje u vezi s čim, čini se, tankoćutni europski kršćani nisu imali nikakve moralne dvojbe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+