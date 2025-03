Trumpu zamaskirali modricu sa šminkom?! Doktor za 24sata: Ovo izgleda kao nakon infuzije

Ponovno se priča o zdravstvenom stanju Donalda Trumpa (78), nakon što su se pojavile fotografije modrice na desnoj ruci, kad se rukovao s Emmmanuelom Macronom. Na njima se vidi tamna modrica, a Bijela kuća je tada objavila da je to zbog čestog rukovanja, a ne intravenske terapije, kako se nagađalo.

Sad se ponovno priča o tome nakon što su objavljene fotografije Trumpovog rukovanja s irskim premijerom Michaelom Martinom u Ovalnom uredu. Trump je na desnoj ruci imao modricu neobične boje, kao da ju je netko pokušao prikriti šminkom, piše Sky News.

Foto: Profimedia

Što je to Donaldu Trumpu na ruci?

Trump je obećao da će objaviti medicinsko izvješće o svojem zdravstvenom stanju, ali još to nije učinio. 24sata su kontaktirala uglednog hematologa prof.dr.sc. Miranda Mrsića, medicinskog direktora Zaklade Ana Rukavina.

- To nije modrica, nego hematom. Taj podljev je vjerojatno nastavo zbog primanja infuzije nekakvog preparata, ili od udarca o tvrdu površinu. Najmanje moguće je da je to od rukovanja. Kod infuzije može doći do pucanja krvne žile i stvaranja hematoma. Da je od rukovanja, imao bi edem, ne hematom i to ne na gornjem dijelu šake nego na dlanu. Kad bih morao vjerojatnosti poredati od najveće do najmanje, rekao bih da je najvjerojatnije došlo do rupture vene prilikom infuzije - rekao nam je hematolog.