Tuđman ili Tito? Tko se bolje nosio s političkim seks aferama 3. DIO 'I nije tako nemoguće da ima te tendence. A, kakvu babu ima, ja bih radije spavao s muškim, ne bih s njom...', govorio je Hrvoje Šarinić predsjedniku Franji Tuđmanu o 'dotičnom'

Političari teže moći, a moć je povezana sa pojačanim lučenjem testosterona i dopamina, pa su zato privlačniji ženama, dok povećana količina testosterona i dopamina utječe i na potenciju, pa oni imaju i veće prohtjeve - seksolog dr. Miro Jakovljević

'Povraćala sam od muke'

U odnosu na zapadne političke scene, naša je politika - i prije i poslije tzv. tranzicije - bila i ostala ultrakonzervativna. Ne može se baš reći da su je tresli seks skandali, kao francusku Petu republiku, Sjedinjene Države ili razularenu Italiju, carstvo bunga bunga zabava. Premda je Ljubo Ćesić Rojs svojedobno govorio o političaru koji je, u homoerotskom klinču, "iskočalio oči ka vareni zec" nikada, ni on niti bilo tko, nije pokazao snimke koje bi govorile u prilog istinitosti te priče. Samo je jedna tv novinarka rekla da je vidjela snimak, i da je pritom "povraćala od muke". No, bez fotki. A nje se sjećamo prizora sa zabave Silvija Berlusconija na kojima se vidi češki premijer Mirek Topolanek, u više nego eksplicitnim pozama.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell Bivši češki premijer Mirek Topolanek

Tuđman Šariniću: 'Šta je s tim pričama o pederaštvu?'

Franju Tuđmana su glasine o dotičnom političaru jako zanimale. U jednom od transkripata iz njegova ureda, koje je prvi objavio tjednik Express, našli smo beskrajno zanimljiv dijalog Tuđmana sa Hrvojem Šarinićem, tadašnjim predstojnikom njegova ureda, bivšim predsjednikom hrvatske vlade.

Foto: D. Urukalović/Pixsell Bivši hrvatski premijer Hrvoje Šarinić (1935.-2017.)

U dobroj mjeri anakron, dijalog se odvija u vrijeme kada dobar dio zemalja Europske unije legalizira istospolne zajednice, s homoseksualnih se veza skida stigma, a gay zajednica dobiva pravo građanstva. Hamburg je u to doba za gradonačelnika izabrao demokršćanina homoseksualca, Berlin također – samo socijaldemokrata, a Njemačka je imala ministra vanjskih poslova koji je bio deklarirani gej.

No, u Hrvatskoj je homoseksualnost bila žigosana kao neprihvatljiva i ovakvi su napadi imali jasnu političku svrhu. Razgovor je izgledao ovako: U jednom trenutku Hrvoje Šarinić kaže kako dotični ima takve ‘tendence’, no ne potvrđuje sumnju izrijekom... Kaže: "Ne bi to predstavljao, ali, onda gubim cijeli kapital koji sam stekao, radeći u Ministarstvu", itd itd.

Tuđman: Šta je, po tvome, sa tim pričama o pederaštvu, i njegovom i drugih?

Šarinić: Čujte, predsjedniče, ja kako sam vražji, sam sam mu rekao: ja velim, čuj, jesu li tamo neke ženske bile, pa se on rukuje s njima, Nataša Mance, itd. A kako su - Novo leto, ja se poljubim s njima, a on se rukuje. Ja velim, čuj, daj se i ti poljubi - bogamu, što se priča po gradu, bolje da se sa ženskama malo ljubiš. Onda se on tako malo kiselo nasmijao oko toga. I onda mi je rekao da zna on da se priča o tome, itd. Čujte, ja ću vam reći, ja njega malo... on mi fizički, načinom razgovora, itd. i nije tako nemoguće da ima te tendence. A, kakvu babu ima, ja bih radije spavao s muškim, ne bih s njom...

Tuđman: Naime, zanimljivo je to da su to proširili, ali to dobrim dijelom šire iz ovih lijevih krugova.

Šarinić: Predsjedniče, i Mate to širi, i Mate to širi. Mate je barem 20-ak osoba u uho ovo rekao, za NN-a i meni...

Đurić optužio Stambolića: 'Spavaš mi sa ženom!'

U odnosu na ove indiskrecije, ultrakonzervativni Savez komunista doživio je davne 1952 atomski seks udar!

U dvorani zagrebačkog Studentskog centra Partija je 1952. održavala jedan od svojih najvažnijih kongresa. Četiri godine poslije raskida sa Staljinom, država je prelazila na liberalniji smjer.

Amerikanci su slali desetke tenkova Shermann, puške Thompson, te oružje vrijedno nekoliko milijardi dolara.

Grad Zagreb Sjedinjenim je Američkim Državama darovao zgradu na Zrinjevcu, Jugoslavija se okretala zapadu, ali ono što se čulo za govornicom kongresa šokiralo bi i Ameriku Clintonove ere.

Tamo je, naime, general Ljubodrag Đurić, Titov bivši cimer u Belom dvoru, s govornice optužio Petra Stambolića da je – ljubavnik njegove žene. Dvoranom su se prolomili uzvici. Malo je tko među 2000 delegata mogao povjerovati što se događa.

Foto: Wikipedia Petar Stambolić (1912.-2007.)

Petar Stambolić, jedan od čelnika srpskih komunista, sjedio je ukočeno u radnom predsjedništvu kongresa. General Đurić uperio je prst u njega. Stvar je prekinuo Tito.

“Zaustavite tog luđaka!”, povikao je. Pošto je Tito zaboravio isključiti mikrofon, njegovu pretnju čuli su, međutim, milioni građana u izravnom radioprijenosu.

General Đurić uhapšen je istog dana. Bila je to, ponovimo, 1952. godina – pokušajmo zamisliti da se to događa danas, u slobodnom društvu, višestranačkom sustavu! Iza ove afere valjala se politika…

“Kao vrhunac odnarođene potrošnje državne imovine, njegova žena priznala je kako već godinama održava seksualnu vezu s Petrom Stambolićem, koja je dovela do njezine trudnoće. Stambolić je prezentiran kao pohotnik koji konzumira poveći harem tuđih supruga. Priču je Đurić prenio samom Titu, koji je Rankovića zadužio da ispita činjenično stanje. Istina da je šef Udbe stao na Đurićevu stranu, (sređujući pobačaj njegove žene), ali je Tito odbio Stambolićevo smjenjivanje. I tako je Đurić, u najdubljem uvjerenju da uživa apsolutnu drugarsku potporu najplemenitijih izdanaka revolucije, samoinicijativno izašao za kongresnu govornicu, računajući na popravak kodeksa časti i dužnosti…”

Užički jebhoz

Ali, pogriješio je.

“To je bio”, piše Titov biograf Vladimir Dedijer, “tragičan dokaz erozije partizanskog morala. Tito je u bijesu to nazvao ‘užički jebhoz’. Ovaj naziv je iskovao adaptacijom dva izraza – kolhoz i sovhoz ili sovjetsko državno poduzeće, koji će se pretvoriti u jebačko poduzeće – jebhoz…”

Foto: Screenshot/YouTube

Afera je, dakako, imala i političke posljedice. Tito je u Srbiji dobio još jaču podršku Petra Stambolića, liberala, dok je tvrđa komunistička struja doživjela poraz.

Istinu o “užičkom jebhozu” Đurić je ispisao u memoarima koji su objavljeni 1988. godine. Nakon toga, uzeo je pištolj, Titov dar, i prostrijelio si glavu.

>>> Kraj trećeg dijela...

