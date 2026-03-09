Tu neće ići po šećer: Novi iranski ajatolah kupio je stanove tik do izraelske ambasade u Londonu?

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Mojtaba Hamnei, koji je u nedjelju izabran na to mjesto nakon pogibije oca Alija u izraelskom raketiranju, navodno posjeduje dva luksuzna stana u jednoj od najskupljih londonskih četvrti. Ne bi to bilo čudno da se ne nalaze nekoliko desetaka metara od izraelskog veleposlanstva. Stanovi su, prema dostupnim informacijama, kupljeni preko iranskog bankara Alija Ansarija, kojeg je britanska vlada prošle godine stavila pod sankcije zbog financiranja Iranske revolucionarne garde, navodi britanski The Telegraph.

Prvi stan u elitnoj londonskoj Ulici Palace Green kupljen je u ožujku 2014. za 16,75 milijuna funti, a drugi u studenome 2016. za 19 milijuna funti. Prema sadašnjim procjenama zajedno vrijede oko 50 milijuna funti. Riječ je o luksuznim nekretninama s posebnim prostorijama za osoblje, smještenima u deveterokatnici koja se uzdiže neposredno iza izraelskog veleposlanstva.

Izraelski izvori nisu željeli komentirati potencijalni sigurnosni rizik, no veleposlanstvo je već godinama jedna od najzaštićenijih zgrada u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog stalnih prijetnji napadima.

Prema podacima Bloomberga, Ansari je navodno sudjelovao u nizu poslova kupnje nekretnina za Hameneija u Londonu, ali i diljem Europe i Zaljeva. Među njima je i kuća vrijedna 33,7 milijuna funti u prestižnoj Bishops Avenue, poznatoj kao 'Ulica milijardera' na rubu Hampstead Heatha, gdje je kupio i nekoliko zapuštenih objekata.

Naime, britanska vlada sankcionirala je Ansarija u listopadu prošle godine, zamrznula mu imovinu i zabranila ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo. Ministar za Bliski istok Hamish Falconer tada je poručio kako London neće tolerirati prijetnje koje dolaze od Iranske revolucionarne garde (IRCG).

U službenom priopćenju vlasti navodi se da je Ansari pružao ekonomsku potporu strukturama povezanim s IRGC-om te pomagao aktivnostima koje mogu destabilizirati Veliku Britaniju ili druge zemlje.

Ansari, 57-godišnji bankar koji posjeduje putovnice Irana, Cipra te karipske države St. Kitts i Nevis, bogatstvo je stekao osnivanjem banke Ayandeh 2013. Banka je prošle godine zatvorena nakon što joj je iranska središnja banka oduzela licencu zbog velikih gubitaka i optužbi za korupciju.

Njegov odvjetnik Roger Gherson tvrdi da Ansari nema nikakve financijske veze ni s IRCG-om ni s novim vrhovnim vođom Irana te zbog sankcija britanske vlade najavljuje da će sudski riješiti stvar.