Tvrdolinijaš koji se protivi reformama godinama je bio u sjeni oca i starijeg brata

Novi vrhovni vođa Irana nije postao najstariji sin pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, kako su neki očekivali nakon njegove smrti. Umjesto toga, na čelo Islamske Republike izabran je njegov drugi sin, Mojtaba Hamnei, relativno zatvorena i godinama zagonetna figura iranske politike koja je do sada djelovala gotovo isključivo iza kulisa.

Odluku je donijela Skupština stručnjaka, tijelo od 88 klerika, koje prema ustavu bira vrhovnog vođu države. Preživjevši američko-izraelski zračni napad na Iran u kojem je prošle subote ubijen njegov otac Ali Hamenei, klerik srednjeg ranga Mojtaba Hamnei brzo je profiliran kao vodeći nasljednik, pri čemu ga politički establišment vidi kao tvrdolinijaša koji se protivi reformistima, suradnji sa Zapadom i liberalizaciji društva, dok zagovara čvrstu kontrolu nad državom i nuklearnim programom Irana. Ključna komponenta njegova političkog kapitala jest odnos s Revolucionarnom gardom.

Mojtaba Hamnei rođen je 1969. u gradu Mašadu, odrastao je u politički turbulentnom vremenu, a kao mladić sudjelovao je i u iransko iračkom ratu, što mu je kasnije osiguralo određeni kredibilitet među veteranima i sigurnosnim strukturama režima.

Obrazovanje je započeo u prestižnoj islamskoj srednjoj školi Alavi u Teheranu, tek u ranim tridesetim godinama započeo je formalni studij u tamošnjim sjemeništima, gdje je stekao klerikalni rang hodžatul-islama, srednji stupanj u hijerarhiji šijitskog svećenstva. Za razliku od mnogih drugih iranskih političkih figura, Modžtaba Hamenei nikad nije obnašao visoku javnu funkciju. Njegov utjecaj gradio se diskretno, kroz mrežu osobnih veza unutar očeva ureda i sigurnosnog aparata.

Godinama se smatralo da je upravo on ključna osoba kroz koju prolaze zahtjevi, savjeti i političke inicijative namijenjene vrhovnom vođi. Bliske veze s Korpusom islamske revolucionarne garde dodatno su ojačale položaj Mojtabe Hamneija, koji je godinama iza kulisa slovio kao nasljednik oca.

Šira javnost prvi put je ozbiljnije čula za njegovo ime tijekom političkih previranja sredinom 2000-ih. Nakon spornih predsjedničkih izbora 2004. godine, reformistički kandidat Mehdi Karroubi optužio ga je u otvorenom pismu upućenom njegovu ocu da iza kulisa pomaže konzervativnom kandidatu Mahmudu Ahmadinedžadu, koji je izabran za predsjednika 2005. godine.

Iako su te optužbe službeni krugovi brzo odbacili, one su učvrstile percepciju Mojtabe Hamneija kao jednog od najutjecajnijih, ali i najtajanstvenijih aktera iranske politike. Modžtabina supruga ubijena je prvog dana američko-izraelskih zračnih napada.