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I DALJE GORI

Tucaković: Vatrogasci moraju pješke do požara na Dinari. Gase ga i dva air tractora

Piše Filip Sulimanec,
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Tucaković: Vatrogasci moraju pješke do požara na Dinari. Gase ga i dva air tractora
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Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica
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Požar je i dalje aktivan te nastavljamo sa sanacijom požarišta. I danas iz zraka djeluju 2 Air Tractora. Radi se o teško pristupačnom terenu na velikoj nadmorskoj visini, a promjena smjera vjetra otežava gašenje, rekao je Tucaković

Požar otvorenog prostora na području Dinare koji je s područja Bosne i Hercegovine prešao na područje Republike Hrvatske, a koji je ŽVOC Šibensko-kninske županije uočio preko sustava videonadzora 14. kolovoza u 09:40 sati i dalje je aktivan. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na za sada neprocijenjenoj opožarenoj površini.

Tijekom dana 19. kolovoza u gašenju požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš, DVD Knin, Sveti Juraj Kistanje i zapovjednik VZ Šibensko-kninske županije. Prilikom gašenja požara jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen te je medicinski zbrinut. Pored navedenih snaga, požar su gasila četiri protupožarna zrakoplova (dva Canadair-a i dva Air Tractora) i 26 pripadnika PP NOS HV-a sa tri vozila.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

- Požar je i dalje aktivan te nastavljamo sa sanacijom požarišta. I danas iz zraka djeluju 2 Air Tractora. Radi se o teško pristupačnom terenu na velikoj nadmorskoj visini, a promjena smjera vjetra otežava gašenje. Tu je i problem udaljenosti požara od puta pa vatrogasci moraju prelaziti pješke velike udaljenosti - istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio zajedničko djelovanje vojske i vatrogasaca na ovom požarištu.

Zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić je također istaknuo problematiku teškog terena, velike površine koju je potrebno kontrolirati i nedostatka puteva. Nepovoljnim vremenskim uvjetima se pridružio i izostanak najavljene kiše.

Aktivan je i požar na području Otrića (Gračac) za koji je ŽVOC Zadarske županije dojavu zaprimio 19. kolovoza u 09:56 sati. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutačno procijenjenoj površini od 12 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 20 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila iz VP Gračac, DVD Gračac, DVD Srb, IVP Zadar, VZ Zadarske županije i DVD Žegar. Tijekom noći na daljnjem gašenju požara angažirano je 7 vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz VP Gračac i DVD Srb.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije aktivno prate stanje s požarom na području Ivanice u Bosni i Hercegovini. Radi procjene situacije na područje Ivanice je zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović, a vatrogasci su spremni reagirati sukladno razvoju situacije.

Ugašeni i lokalizirani požari

Tijekom dana i noći 19./20. kolovoza vatrogasci s područja OP Omiš vršili su dežurstvo i sanaciju na požarištu između Omiša i Lokve Rogoznice.

Požar na otvorenom prostoru na području Pelješca, za koji je dojava zaprimljena 14. kolovoza u 06:06 sati, pod nadzorom je gasitelja. Tijekom dana 19. kolovoza, vatrogasci su radili na sanaciji i dežurstvu na požarištu, a na ovaj je požar preusmjeren i protupožarni zrakoplov Air Tractor koji se nalazio na zadaći protupožarnog izviđanja.

POŽARI U HRVATSKOJ Požar na Dinari i dalje aktivan. Ozlijeđen vatrogasac. Težak je teren, vjetar sve komplicira
Požar na Dinari i dalje aktivan. Ozlijeđen vatrogasac. Težak je teren, vjetar sve komplicira

Požar na području otoka Brača - Pučišća, za koji je VOC Brač dobio dojavu 13. kolovoza u 2:30, proglašen je ugašenim 19. kolovoza u 12:20 sati.

Požar na otvorenom prostoru na području Selina (Sveti Lovreč) u Istarskoj županiji, za koji je dojava zaprimljena dana 18. kolovoza u 14:46 sati, ugašen je 19. kolovoza u 01:00 sati.

Također je ugašen požar koji je jučer izbio na području Lišana Ostrovičkih u Zadarskoj županiji.

Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, pozivamo građane na oprez.

Podsjećamo na zabranu paljenja vatre u prirodi.

Također apeliramo na turiste i građane da se ne približavaju požarištu radi snimanja i fotografiranja. Na taj način dovodite u opasnost sebe i otežavate djelovanje vatrogasaca i drugih službi.

U slučaju požara odmah zovite vatrogasce na 193.

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