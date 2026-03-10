Obavijesti

News

OČEVID U TIJEKU

Tučepi: Smrtno stradao radnik

Piše HINA,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nesreća se dogodila u utorak nešto poslije 14 sati. Policija obavlja očevid, a o slučaju su obaviješteni državno odvjetništvo i inspekcija rada.

Admiral

Jedna osoba smrtno je stradala na gradilištu u Tučepima u utorak malo poslije 14 sati, a riječ je o djelatniku građevinske tvrtke, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

'KUPAC' JE SVE PRIJAVIO Premlatio ga diler kod kojeg je došao po drogu, našli i oružje
Premlatio ga diler kod kojeg je došao po drogu, našli i oružje

Utvrđuju se okolnosti događaja i obavlja očevid, a o nesreći je izvješteno nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada. 

