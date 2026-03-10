Nesreća se dogodila u utorak nešto poslije 14 sati. Policija obavlja očevid, a o slučaju su obaviješteni državno odvjetništvo i inspekcija rada.
OČEVID U TIJEKU
Tučepi: Smrtno stradao radnik
Jedna osoba smrtno je stradala na gradilištu u Tučepima u utorak malo poslije 14 sati, a riječ je o djelatniku građevinske tvrtke, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.
Utvrđuju se okolnosti događaja i obavlja očevid, a o nesreći je izvješteno nadležno državno odvjetništvo i inspekcija rada.
