'KUPAC' JE SVE PRIJAVIO

Premlatio ga diler kod kojeg je došao po drogu, našli i oružje

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Došlo je do prijetnji, a zatim i do fizičkog sukoba. Istoga dana policajci su pronašli osumnjičenog, uhitili ga i doveli u službene prostorije radi provođenja istrage

Imotska policija provela je istragu nad muškarcem (63), a sumnja se da je fizički napao i ozlijedio muškarca, kojem je i prijetio. Osim toga, utvrdili su da je preprodavao drogu i posjedovao veću količinu oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava, piše PU splitsko-dalmatinska.

Policija je u petak u 15.41 zaprimila dojavu muškarca da ga je napao i ozlijedio nepoznati muškarac na području Glavine Donje. Pružili su mu liječničku pomoć i utvrdili da je lakše ozlijeđen. Napadnuti muškarac je potom u službenim prostorijama policije podnio prijavu zbog prijetnje, a naveo je da je sa 63-godišnjakom dogovorio sastanak radi kupnje droge. Došlo je do prijetnji, a zatim i do fizičkog sukoba. Istoga dana policajci su pronašli osumnjičenog, uhitili ga i doveli u službene prostorije radi provođenja istrage.

Obavili su pretragu obiteljske kuće na imotskom području, tijekom koje su policajci pronašli i oduzeli poluautomatsku pušku, ručnu bombu, detonatorske kapisle, sporogoreći štapin, TNT eksploziv, više komada različitog streljiva te više komada improviziranog i prerađenog oružja.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 63-godišnjak počinio kaznena djela Prijetnja, Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, zbog čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, priopćili su.

