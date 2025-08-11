Obavijesti

Tuga kraj Slavonskog Broda: 'Htio je spriječiti sudar radnih strojeva, prignječili su ga...'

Piše Franjo Lepan,
Brodsko-posavska policija izvijestila je o nesreći kraj željezničkog kolodvora Oriovac. Tijekom radova na obnavljanju pruge, jedan od strojeva prignječio je muškarca. Nažalost, preminuo je. Kolege u šoku

Muškarac (41), koji je preminuo u teškoj nesreći u ponedjeljak nešto iza 7 sati u blizini željezničkog kolodvora Oriovac, radnik je tvrtke Pružne građevine, doznaju 24sata.

Podsjetimo, brodsko-posavska policija izvijestila je kako su zaprimili dojavu u 7.25 sati o nesreći na kolodvoru, odnosno 400-njak metara istočno od njega, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji pruge. Istaknuli su kako je radni vlak prinječio muškarca.

Na mjesto nesreće izašla je ekipa Hitne pomoći. Oni su reanimacijom pokušali pomoći radniku, ali nažalost nisu uspjeli. Radnik je preminuo uz prugu koju je obnavljao s kolegama.

Kako neslužbeno doznajemo, do nesreće je došlo kada je radnik pokušao spriječiti sudar dva radna stroje koja su se približavala jedan drugom. Oba stroja su se navodno kretala u istom smjeru prema sjecištu pruge.

- Kada je vidio da će se strojevi sudariti, potrčao je da na stroju, podbijaču kamena pod pružne pragove, aktivira sigurnosnu sklopku- Nažalost, našao se između dva stroja koja su ga prignječila - rekao je jedan od radnika koji je svjedočio tragediji.

Policija je mjesto nesreće ogradila trakama. Šokirani radnici šutke su stajali kraj pruge. Potpuni detalji nesreće bit će poznati nakon završetka očevida kojeg je u suradnji s policijom obavio Egon Ljubičić, zamjenik županijske državne odvjetnice iz Slavonskog Broda.

