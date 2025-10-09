Tuga na Krku zbog smrti dvoje mladih, mještani se žale na prometnu situaciju na otoku

Na području Baške na otoku Krku prošlog je tjedna došlo do tragične nesreće u kojoj je život izgubila 21-godišnja vozačica. Potom se jučer dogodila nova tragedija, samo kilometar i pol od mjesta nesreće na kojem je preminuo motockilist. On je išao na sprovod mlade djevojke...

Policija je izvijestila o detaljima nesreće. U srijedu, u 14.20, kod odlagališta otpada Treskavac sudarili su se motocikl i autobus. Vozač motocikla poginuo je na mjestu nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102. Stradali mladić išao je na pogreb vozačice (21) auta koja je u petak navečer poginula također u sudaru s autobusom, na gotovo istom mjestu. Zbog neprilagođene brzine, stradali mladić prešao je u suprotnu traku i naletio na autobus. Policija je utvrdila da je motocikl bio neregistriran, a mladić nije imao ni odgovarajuću dozvolu. Tijekom obavljanja očevida promet državnom cestom DC 102 na toj dionici bio je zatvoren.

Novi list piše da su ovakve nesreće zadnji alarm koji bi morao pokrenuti mehanizme izgradnje ‘Krčkog autoputa‘ i drugog mosta jer preko Krčkog mosta idu svi putnici koji putuju na Krk, ali i većina onih koji idu na Cres i Lošinj. Tu su i putnici koji idu prema Rabu, oko 60 tisuća vozila i 160 tisuća putnika.

Valbiska - Merag je najopterećenija trajektna pruga u Hrvatskoj kiojom godišnje prođe oko 550 tisuća vozila i 1,3 milijuna putnika.

Na tim preopterećenim prometnicama događaju se veliki zastoji i čekanja, ali i brojna stradanja. Novi list piše da je stoga najprije potrebno konstruirati novi most te da je krajnji rok i za oko 25 kilometara krčkog autoputa.

Središnja cestovna linija imala bi spojeve za sva važna središta na otoku, kao i za pravac prema Valbiski, što bi se uklopilo u sustav autocesta, poboljšalo kvalitetu prometa i smanjilo broj tragedija. Tu je i nada o uređenju prometnog pravca Cres - Porozina. Dozvole za gradnju još nema, no postoje naznake da bi se taj pravac mogao početi uređivati najkasnije 2027. godine.

Novi list piše i da je potrebno organizirati križanje iznad Lovrana na kojem će se spajati prometnice koje dolaze iz pravca Ike i Mošćeničke drage, a treći krak bi išao prema autocesti ispred kvarnerske strane tunela Učka. Sve navedeno bio bi proces koji kvarnerske otoke dovodi u prometnu civilizaciju današnjeg doba, piše Novi list.